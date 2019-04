Die monatliche ÖAMTC-Analyse zeigt, dass sich der Liter Diesel im Vergleich zum Februar um 1,3 Cent auf 1,209 Euro verteuert hat. Der Liter Super kostete im Monatsmittel 1,208 Euro, das sind sogar um 2,5 Cent mehr als noch im Februar. Mit 0,1 Cent je Liter liegt Super im monatlichen Durchschnitt zwar noch geringfügig unter dem Preis für Diesel. Jedoch hat der generell höhere Preisanstieg bei Super dazu geführt, dass bereits seit Ende der 12. Kalenderwoche der Preis für Super im Österreichschnitt wieder über jenem für Diesel liegt.

Sparpotenziale nutzen

Geld sparen können preisbewusste Autofahrer zum einen beim Fahren selbst, wenn sie vorausschauend fahren und unnötige Beladung vermeiden. All jene, die planen, demnächst Reifen zu wechseln, sollten die Winterreifen so schnell wie möglich wieder aus dem Auto laden. Zum anderen kann man auch direkt beim Tanken sparen, wenn man die Preise in der näheren Umgebung oder entlang seiner Strecken vergleicht und prinzipiell teure Tankstellen, wie beispielsweise Autobahntankstellen, meidet.

Erdgas als günstige Alternative

Im Schnitt kostet ein Kilogramm Erdgas derzeit rund 1,068 Euro. In einem Kilogramm Erdgas steckt zudem mehr Energie als in einem Liter konventionellen Kraftstoff – für den direkten Vergleich müssen daher 1,5 Liter Benzin oder 1,3 Liter Diesel herangezogen werden. Unterm Strich bedeutet das, dass man mit Erdgasantrieb für den gleichen Geldbetrag deutlich weiter kommt als mit einem Diesel oder Benziner.

Aufgrund der sich ständig ändernden Preise für Super und Diesel ist es für die Konsumenten nicht einfach, den Überblick zu behalten. Topaktuelle Preise findet man immer auf www.oeamtc.at/sprit. Auch Besitzer von iPhones und Android-Smartphones können sich die günstigsten Spritpreise mit der ÖAMTC-App jederzeit direkt auf das Handy holen.