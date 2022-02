Fast nicht wiederzuerkennen ist der Astra. Bis auf das Blitz- Logo und die Philosophie, die im frontgetriebenen Kompakten steckt, ist so gut wie alles neu. Nicht nur, was die technische Basis betrifft, die von den Deutschen stückchenweise bereits preisgegeben wurde. Auch im Benehmen hat er sich stark verändert. Federung, Dämpfung, Lenkung, das alles ist knackiger und akkurater konfiguriert als zuvor – wie bereits im Zuge einer Fahrwerksvalidierungsfahrt vor gut einem Jahr erfahren. Dass das auf der Autobahn geprüft und feingetunt wurde, das versteht sich für die Blitzmarke von selbst.

Jetzt ging es mit den Serien-Astras an die erste Erprobungsbegegnung. Mit dem Fünftürer, der Kombi folgt. Beiden gemeinsam ist das neue Digitalcockpit, angedockt ans Infotainment-Display, eine reduziert gestaltete und weitläufige Display-Landschaft. Unter der doch noch ein einsamer Drehregler Platz gefunden hat (Lautstärke), nebst einer Tastenleiste und je einem Kipp- sowie Schiebeschalter auf der Mittelkonsole (Fahrstufen, Fahrmodi).

Im neuen Astra bieten wir intelligente Software- Anwendungen zum maximalen Vorteil für unsere Kunden …“ CHRISTOPH STUMMVOLL Pressesprecher Opel Österreich

Abgesehen von digitaler und elektronischer Mitgift: Es ging auch um das Verkosten der Antriebe. Deren offeriert Opel zum Start bekanntlich drei: Plug-in-Hybrid (1,6-Liter-Otto, Elektroaggregat), 1,2-Liter-Benziner und 1,5-Liter-Diesel (ein Vollelektriker folgt im kommenden Jahr). In dieser Reihenfolge. Der aufladbare Teilzeitelektriker stand in der Leistungsstufe mit 180 PS parat (gibt es auch mit 225 PS). Es ist ein sehr gelungenes Arbeitsensemble, die Kooperation zwischen Benziner, Stromer und achtgängiger Automatik wirkte in jedem Fahrmodus sehr homogen.

Ein wenig rauer ging es der Benziner an, mit 110 PS (kann man auch mit 130 PS haben) und manueller Sechs-Gang-Schaltung, nicht alleine aufgrund der akustisch präsenteren Dreizylinderbauart. Im getesteten Modell agierte das Fahrwerk auf holprigem Untergrund etwas hölzern. Der Diesel hingegen – mit 130 PS und Acht-Gang-Automatik – erschien anhand des ausprobierten Kandidaten als stimmigste Kombination: laufruhiges Aggregat, bäriger Durchzug, harmonische Gangwechsel, promptes und dennoch sanftes Motorbremsmoment sowie akkurat dazu passendes Federungsverhalten. Die Bremsen arbeiteten in allen drei Probanden gleich unbissig und progressiv.