Astra Electric: Am Puls der Zeit

Nichts anbrennen lässt Opel, wie alle Stellantis-Marken, wenn es darum geht, die Antriebe unter Strom zu setzen. Denn in absehbarer Zeit (ab 2028) soll (möglichst) nichts mehr verbrannt werden. Treibstoff zumindest. Vorerst jedoch wird das Vollelektro-Portfolio erweitert, mit einer Batterieantriebsvariante pro Baureihe. Bei Corsa und Mokka ist das bereits umgesetzt. Nächster Kandidat ist der Astra.

Opel setzt mit dem Astra Electric einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur komplett elektrischen Marke! Christoph Stummvoll, Pressesprecher Opel Österreich

Der Astra Electric hat gleich zum Start den gestärkten Akkuantriebsstrang mit 156 PS (270 Newtonmeter) und 54-kWh-Batterie an Bord. Den Anfang macht der fünftürige Hatchback, er soll es auf bis zu 418 Kilometer Reichweite bringen. Auch der Kombi (Name: Sports Tourer) wird unter Strom gesetzt. Mit gleichem Antriebsstrang, doch derzeit noch keiner Reichweitenangabe. Was aber auch für den Lader gelten dürfte, ist, dass das Kofferraumvolumen dem der Plug-in-Hybrid-Version entspricht, denn der Stromspeicher sitzt, wie üblich, platzsparend und schwerpunktsenkend im Wagenboden. Im Fall des Fünftürers fasst das Ladeabteil ab 352 Liter und bis zu 1.268 Liter.

Foto: Opel

Foto: Opel

Abgesehen davon: Der Strom-Astra outet sich erst bei genauer Betrachtung als Elek-triker. Ein dezentes „e“ auf der Heckklappe ist ein äußerlicher Hinweis. Weshalb er im Zuge seiner Praxispremiere in Deutschlands Hauptstadt Berlin nicht aufgefallen ist. Maximal aufgrund der Topausstattung, denn es wird ihn ausschließlich in der Mitgiftstufe GS geben, mit schwarz lackiertem Kontrastdach. Auch im Interieur ist bis auf spezifische Anzeigen nichts anders als in den Verbrenner- und Teilelektrobrüdern. Das macht den Umstieg auf den ohnehin unkomplizierten Rüsselsheimer völlig frei von Friktionen. Und von mechanischen Geräuschen. Der Schalldämmung hat man extra viel Augenmerk geschenkt. Dass das Gewicht mit ab 1.679 Kilogramm dadurch nicht in allzu lichte Höhen getrieben wurde, ist unter anderem dem Umstand zu verdanken, dass etwa die Heckklappe aus Kunststoff ist.

An gefühlter Power fehlt es jedenfalls im Stadt- und Landverkehr nicht, selbst auf der Autobahn (Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h). Flott ist der Elektro-Astra auch beim Laden: Am DC(Gleichstrom)-Lader kann der Akku mit bis zu 100 kW Leistung in einer halben Stunde auf 80 Prozent Energiestand geladen werden.

Neu: Opel Astra Electric

Der Fünftürer ist ab September bestellbar (Auslieferungen ab Herbst), der Sports Tourer folgt im Anschluss. Ausschließlich in der Topversion GS zu haben. Es gibt noch keine Preise.