Schicke Schale, neuer Kern

Ohne Astra geht im Opel-Modellprogramm gar nichts. Schließlich ist er seit 1991, in der Nachfolge des Kadett E, ein Fixpunkt, dem selbst der nach wie vor steigende Trend zum SUV nichts anhaben kann. Auch wenn er, in der neuen Generation L, nun das gleiche Familiengesicht hat wie einige seiner Markenbrüder, siehe Mokka, Crossland und Grandland. Doch ist er geblieben, was er von Beginn an war: ein kompakter Alleskönner für die Stadt und für das Land.

Nicht nur sein Aussehen hat sich mit dem bislang letzten Modellwechsel diametral geändert. Ebenso die Technik, von der Plattform bis zu den Antrieben. Dieses Equipment stammt aus dem Baukasten des Stellantis-Konzerns. Doch trotz dieser einheitlichen Zutaten haben die Rüsselsheimer ihren ganz eigenständigen Astra kreiert. Das reicht von der Interpretation der Motoren und des Fahrwerks – sportlich abgestimmt und wie erfahren wirklich autobahngeprüft, aber genauso tauglich für City- und Überlandstraßen – bis zur Inneneinrichtung (samt Vordersitzen mit AGR-Zertifikat).

Der neue Astra ist die spannende Fortführung der neuen Designphilosophie von Opel! Christoph Stummvoll, Pressesprecher Opel Österreich

Das Cockpit lässt, anhand zweier fast nüchterner Display-Einheiten, keinerlei Nostalgie nach früheren Zeiten mit teils überbordender Schalter- und Knopferlüberflutung zu. Ein kleines Sortiment an Drehreglern und Tasten ist geblieben, die wichtigsten Steuerungen sind auf das Volant gewandert. Handbremshebel und Schaltknüppel – das gilt natürlich nur für die Automatikvarianten – sind passé. Die Fahrstufen werden per Schieberegler justiert, die Fahrmodi per Kippschalter, die Feststellbremse ist längst elektronisch.

Dennoch kennt man sich im neuen Kompakt-Rüsselsheimer problemlos aus. Die Manieren der Antriebe sind à la Opel abgestimmt: Der 1,2-Liter-Benziner (110 und 130 PS) liefert ausreichende Vortriebskraft, der 1,5-Liter-Diesel (130 PS) schnurrt eher als er brummelt, der Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang – zum Marktstart in der Version mit 180 PS Systemleistung (elektrische Reichweite bis zu 70 Kilometer) – harmoniert homogen mit der achtstufigen Automatik.

Für 2023, also nächstes Jahr, ist die vollelektrische Version des Astra angekündigt. Vorher noch wird der Kombi, der Sports Tourer, starten – und zwar im kommenden Herbst.