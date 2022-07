Astra Sports Tourer: Praktisch gedacht und gemacht

Werbung

Opel, Opel Caravan, jeder will an Opel ham … Caravan hießen einst die Kombis bei Opel. Diesen Beinamen hatte der Astra in der Nachfolge des Kadett (1992) übernommen, bis in die zweite Generation. Seit 2009 jedoch werden die Ladermodelle Sports Tourer genannt. Das klingt weniger poetisch, ist aber prägnanter, schließlich legt man auch in Rüsselsheim Wert auf Sportlichkeit. Die der neu gemachte Langrücken-Astra optisch glaubhaft umsetzt, besonders in einer der offerierten Zwei-Farb-Lackierungen.

Die Karosserieverlängerung gegenüber dem Schrägheckmodell tut dem Deutschen mit dem französischen Familienhintergrund gut, er wirkt dynamischer. Dabei ist er mit 4,64 Metern Länge im Vergleich zum Vorgänger um sechs Zentimeter kürzer. Das geht dennoch nicht zu Lasten des Laderaums, hinter die Heckklappe passen je nach Motorisierung (reiner Verbrenner oder PHEV) 600 oder 515 bis 1.634 oder 1.553 Liter Ladegut (vorher: 397 bis 1.630 Liter). Praxis-Atout ist die 60 Zentimeter niedrige Ladekante.

Stichwort Antriebe: Am Start stehen ein 1,2-Liter-Benziner mit drei Zylindern und 110 oder 130 PS. Die Einstiegsleistungsstufe ist mit manueller Schaltung kombiniert, die stärkere Version kann auch mit einer achtstufigen Automatik bestellt werden. Im 1,5-Liter-Diesel mit 130 PS ist sie grundsätzlich verbaut. Erst recht im Plug-in-Hybrid mit 180 PS Systemleistung, hier kooperieren – wie üblich – ein 1,6-Liter-Turbo- benziner und ein Elektro- aggregat. Auf Basis eines 12,4-kWh-Akkus sind bis zu 60 Kilometer elektrische Reichweite möglich. Ein stärkerer PHEV mit 225 PS Systemleistung folgt. Ein reiner Batterieelektriker wird im kommenden Jahr nachgereicht.

Der Dynamik auf die Talente gefühlt werden konnte mit fast allen der offerierten Motorisierungen. Ausreichend munter ist der 130-PS-Benziner, drehmomentstark agiert der 130-PS-Diesel, 180 PS scheinen die ideale Leistungsstufe für das Plug-in-Hybridsystem zu sein, die Antriebe und die Automatik arbeiten harmonisch und verirrungsfrei zusammen. Egal, um welchen Antrieb es sich handelt: Der gegenüber dem Hatchback um 5,7 Zentimeter auf 2,73 Meter gestreckte Radstand resultiert in feinem Abrollverhalten, das Fahrwerks-Setting ist knackig-sportlich und komfortabel zugleich.