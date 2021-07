… kleines Schwesterlein … Wobei: Für den Wannsee ist sie eigentlich zu elegant, die größte Limousine in der Opel-Familie. Die sieht ohnehin mehr wie ein Coupé denn ein klassischer Fünftürer aus. Und heißt, damit da keine Missverständnisse entstehen, auch „Grand“ und „Sport“, also: großer Nobelsportler.

Dafür gehört das Fließheck mit dem 2,0-Liter-Selbstzünder unter der lang gestreckten Haube in Zeiten von (Benzin-)Hybriden und Elektro-SUVs eigentlich schon in die Nostalgieabteilung. Und fährt sich doch so unaufgeregt komfortabel wie kaum einer. Das liegt wohl auch am fein abgestimmten Fahrwerk, an der angenehm gedämpften Geräuschkulisse und an der Lounge-Atmosphäre im Wohnzimmer, nein: im Innenraum.

Das liegt vor allem aber am 174-PS-Dieselmotor mit dem riesigen Drehmoment und der superbequemen Acht-Gang-Automatik (dazu gäbe es für den nächsten Ausflug zum Bergsee auch noch einen optionalen Allradantrieb). Und dass unter der großzügigen Heckklappe (sehr praktisch) mit über 1.400 Litern Laderaum dahinter mehr als eine Badehose Platz hat, liegt auf der Hand …