Potenzielle Kunden des Corsa GSi sind jung, männlich – und ihr bevorzugtes Terrain sind kurvige Straßen. Denn dort können sie die Stärken des Opel so richtig austesten. Vor allem, wenn sie schon jahrelang auf ein Fahrzeug wie dieses gewartet haben: Denn es ist geschlagene sechs Jahre her, seit der letzte Corsa GSi produziert wurde.

Eigentlich schade, denn Autos wie dieses haben viele Vorteile. Sie machen Spaß, sehr viel Spaß sogar, sind mit 150 PS (1,4-Liter-Turbobenziner, natürlich Abgasnorm Euro 6d-Temp) nicht wirklich übermotorisiert – und liegen mit knapp mehr als 20 Tausendern auch in einem Bereich, den sich die junge Klientel einigermaßen leisten kann.

„Beim Corsa GSi erwarten wir ähnliche Kunden wie früher beim Corsa OPC: Jung, männlich, hauptsächlich ländlich …“ Alexander Struckl, Geschäftsführer Opel Austria

Die Jahre des Darbens sind jedenfalls vorüber – und der Corsa GSi ist ab sofort zu haben. Anzunehmen, dass jene Händler, die ihre Kunden kennen, relativ rasch einen Vorführer haben werden, denn nur so kann man die Stärken dieses Auto richtig kennenlernen.

Um dies „erfahren“ zu können, hat Opel für die Präsentation die französischen Vogesen ausgewählt. Eine Gegend an der Grenze zu Deutschland, die im Ersten Weltkrieg hart umkämpft war. Daher sind die Kreuze am Straßenrand auch nicht als Erinnerung an Verkehrsopfer gedacht, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern gemahnen an Soldaten, die vor gut 100 Jahren hier ihr Leben ließen.

Doch jetzt sind wir abgeschweift: Es gibt jedenfalls kaum eine bessere Gegend als diese vielen, kaum befahrenen Bergstraßen, um mit dem Corsa GSi „Kurven zu fressen“. Perfekte Straßenlage (nicht zu hart), gute Beschleunigung (in 8,9 Sekunden von 0 auf 100, Topspeed übrigens 207 km/h) und ein (übrigens in Wien-Aspern gebauter) Motor, dessen Sound nicht gleich die ganze Nachbarschaft aufweckt. Dazu vier Sitze (damit auch die besten Freunde und -innen mitfahren können).

Rein optisch ist der Dreitürer ohnedies ein Hingucker. Favorit der NÖN-Motorredaktion ist die Farbe Mandarin, das ist ein sehr dunkles Gelb (aber man kann den Opel auch in Weiß, Rot, Grau oder Schwarz ordern). Der Heckspoiler zieht ohnedies die Blicke auf sich, die Außenspiegelgehäuse in Carbon-Rennoptik ebenfalls – und wenn die signalroten Bremssättel zupacken, steht der „kleine Flotte“ auch wieder ganz schnell.

Also: Zugreifen, solange es ihn gibt, den Corsa GSi. Denn in rund einem Jahr kommt die nächste Generation des Kleinwagens mit dem Blitz. Und wer weiß, wie lange es dann bis zu einer Sportversion dauert ...