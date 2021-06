Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.151 x 1.791 x 1.532 Millimeter, Radstand 2.561 Millimeter, Wendekreis 11,08 Meter, Eigengewicht 1.598 Kilogramm, Kofferraumvolumen 350 bis 1.060 Liter.

Motor: Elektro – 136 PS, 260 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 150 km/h (abgeregelt), in 9,0 Sekunden auf Tempo 100, Lithium-Ionen-Batterie (Kapazität 50 kWh brutto), Stromverbrauch ab 17,4 kWh pro 100 Kilometer, Reichweite maximal 324 Kilometer, Ladedauer an einer Wallbox (AC), einphasig, 7,4 kW, ca. sechs Stunden und 45 Minuten, Ladedauer an einer Schnellladestation (DC), 100 kW, ca. 30 Minuten (80 Prozent der Batteriekapazität).

Kraftübertragung: Frontantrieb, Automatik mit fester Getriebeübersetzung.

Preis & Serienausstattung: ab 40.849 Euro (Testauto, Listenpreis/ohne Förderungen) – aktiver Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat mit Stop & Go-Funktion, Navigationssystem, Klimaautomatik, Lenkradheizung, volldigitales Cockpit, 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera.