Zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist der Combo in seiner fünften Entwicklungsstufe: Er baut nun wieder auf einer Pkw-Basis. Es ist die modulare EMP2-Plattform des PSA-Konzerns für Fahrzeuge über der Kompaktklasse. Schon in seinen ersten drei Generationen basierte der nützliche Opel auf Pkw-Modellen, anfangs auf dem Kadett, später auf dem Corsa. Die gerade ausgelaufene Variante hingegen entstammte einer Nutzfahrzeug-Technikkooperation mit Fiat (siehe Doblo), die unter anderem die Option auf Siebensitzigkeit inkludierte.

„Der Combo punktet mit Flexibilität und Komfort, darüber hinaus mit aktuellen Fahrerassistenzsystemen und Infotainmentan-geboten.“ Lukas Hasselberg, Pressesprecher Opel Österreich

Jetzt, unter dem Dach der PSA-Gruppe, hat der Deutsche zwei neue französische Brüder, den Citroën Berlingo und den Peugeot Rifter. Allen drei gemeinsam ist die Technik (Plattform und Antriebe), inkludiert ist die Auslegung auf eine

Pkw- und eine Transporter-Variante. Die Unterschiede bestehen nicht nur in den Logos, außen wie innen, auch in der Cockpit-einrichtung und im Interieur-design, zum Beispiel was die Bezugsstoffe der Möblierung betrifft. In der Hochdachkombi-Version heißt der Combo Life, als Kastenwagen wurde er bezeichnenderweise Cargo benannt. Der folgt demnächst der familiären Variante nach – und er hat sich bereits auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover mit der Auszeichnung „International Van of the Year 2019“ prominent gemacht.

Bis der Cargo bei uns startet, führt der Life die neuen Combo-Eigenschaften vor. Dazu gehören limousinenhafter Fahrkomfort und Wendigkeit sowie stadttaugliche Übersichtlichkeit der Karosserie. Dazu gehören vielfältige Praxisdetails, von (je nach Ausstattung) zwei seitlichen Schiebetüren und separat zu öffnender Heckscheibe über bis zu 28 Staufächern, bis zur Möglichkeit, die zweite Reihe mit drei Sesseln zu besetzen (statt mit einer Bank) und für den Fond nochmals zwei Sitze zu ordern. Das gilt für beide Karosserievarianten, für die 4,40 Meter lange Normalversion und für den 4,75 Meter langen XL (maximales Kofferraumvolumen: 2.126 bzw. 2.693 Liter).

Im Sinne der Familienfreundlichkeit kommt eine umfassende Elektronikausstattung in Bezug auf Sicherheit, Fahrassistenz und Infotainment dazu. Serienmäßig sind unter anderem Frontkollisionswarner inklusive Notbremssystem und Spurhaltehelfer. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit ist das Antriebsprogramm ausgelegt. Das besteht in einer Benzinmotorisierung, dem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbo aus dem PSA-Konzern. Er hat, zum Start, 110 PS, die Fahrstufen werden über eine manuelle Sechs-Gang-Schaltung gewechselt. Das reicht für solides Vorankommen bei gleichzeitig dezenter Geräuschkulisse. Nachgereicht wird ein 130-PS-Otto, kombiniert mit achtstufiger Automatik. Die ist bei der Topversion der Dieselpalette, einem 1,5-Liter mit 130 PS, eine Option

– eine Kombination, die wunderbar harmoniert und für mehr als solides Vorankommen sorgt. Die kleineren Leistungsstufen des Selbstzünders (75 und 102 PS) haben eine händische Fünf-Gang-Schaltung.

Die Pkw-Orientierung manifestiert sich an einer reichhaltigen Auswahl an Ausstattungsdetails. Die inkludieren Konnektivität, entweder über das Multimediasystem oder über Integration des Smartphones. Auch dem Thema Allrad hat man sich genähert: Kommt man mit dem optionalen Traktionshilfesystem (IntelliGrip) nicht aus, kann man den Combo mit dem zuschaltbaren 4x4-System von Zulieferer Dangel ordern.