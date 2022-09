Heißer Sommer: Am häufigsten streikte die Batterie

Werbung

Der Sommer 2022 war durchgängig von Hitzewellen geprägt. Die teils extremen Temperaturen hielten auch die ÖAMTC-Pannenhelfer wieder auf Trab: 34.260-mal half der Mobilitätsclub seinen Mitgliedern in den Monaten Juni, Juli und August in Niederösterreich bei einer Panne.

"Wir haben einen heißen und einsatzreichen Sommer hinter uns. Die häufigste Pannenursache war auch heuer wieder die Autobatterie", bilanziert Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe.

Durchschnittlich 370 Einsätze der Gelben Engel pro Tag

Das Team der Pannenhilfe wurde im Sommer 2022 (1. Juni bis 31. August) niederösterreichweit im Schnitt etwa 370-mal pro Tag gerufen, das ist etwas seltener als 2021 (380-mal), aber öfter als noch 2020 (365-mal).

Am meisten war in den Monaten Juni und August los, als jeweils 11.440 Mitglieder des Mobilitätsclubs eine Panne hatten. Im Bundesländer-Vergleich führt Wien mit 37.544 Pannenhilfen vor Niederösterreich (34.260) und Oberösterreich (27.101). Der Abschleppdienst des Mobilitätsclubs rückte in Niederösterreich 9.322-mal aus.

Die Bundesländerzahlen im Überblick:

Pannenhilfe Abschleppungen Wien 37.544 13.977 Niederösterreich 34.260 9.322 Oberösterreich 27.101 11.765 Steiermark 23.069 9.349 Tirol 16.048 8.723 Kärnten 14.524 7.489 Salzburg 11.212 4.902 Vorarlberg 5.527 3.362 Burgenland 5.555 2.088 Gesamt 174.840 70.977

(1. Juni bis 31. August 2022)

Bei den Einsatzgründen führt die Batterie vor den Reifen und der Elektronik

Bei über 26 Prozent der Pannen war die Batterie leer, in 12 Prozent der Fälle gab es Probleme mit den Reifen. An dritter Stelle der häufigsten Einsatzgründe standen Probleme mit dem Motor (acht Prozent), knapp gefolgt von Generator/Starter (sechs Prozent).

Das im Sommer ebenfalls stark geforderte Kühlsystem der Fahrzeuge war nur in drei Prozent der Fälle Ursache einer Panne. Häufiger waren Einsätze aufgrund irrtümlich versperrter Fahrzeuge oder defekter Schlüssel/Schlösser (fünf Prozent).