Werbung

Mit der Prämisse „SUV ist Muss“ wollen die Franzosen aufräumen. Und schwenken um auf Schrägheck. Allerdings ohne auf Crossover-Zitate zu verzichten. Wie am neuen Peugeot 408 ersichtlich – einer Modellvariante, die man im vergangenen Sommer quasi aus dem Ärmel gezogen hat. Nicht von ungefähr erweckt die Karosserieform Assoziationen zum Citroën C5 X. Doch wählte die Führung der Löwenmarke eine, international betrachtet, griffigere Formulierung: Fastback.

Was bedeutet, dass sich der fünftürige Löwe streckt. Nicht, um einen Rucksack zu tragen, sondern um eine aerodynamisch günstige(re), coupéhaft sich absenkende Hecklinie zu formieren. Die Dynamik suggerieren soll – und das Versprechen, Tempo machen zu können. Was im Prinzip chic aussieht, doch in eine mächtige Stoßfängerbeplankung aus schwarzem Kunststoff mündet.

Der 408er ist im Vergleich zum (fünftürigen) 308er imposant lang: 4,687 Meter (308: 4,367 Meter) bei einem Radstand von 2,787 Metern. Das Karosserieniveau erreicht eine Gesamthöhe von 1,478 Metern. In den Kofferraum passen je nach Motorisierung (ab) 471 oder 536 Liter Ladegut.

Wir bei Peugeot glauben, dass das Leben besser wird, wenn man ihm etwas Tempo verleiht!“ CHRISTOPH STUMMVOLL, Pressesprecher Peugeot Austria

Zum Tempo machen offeriert Peugeot gar keinen Diesel mehr. Das Verbrennerangebot beschränkt sich auf den bekannten 1,2-Liter-Benziner mit drei Zylindern und 130 PS. Im Fokus steht ohnehin vorerst der Teilzeitelektriker, ein Plug-in-Hybrid. Es handelt sich ebenfalls um das schon lange nicht mehr neue Gespann aus 1,6-Liter-Otto und Elektroaggregat, kombiniert mit Acht-Gang-Automatik. Samt Frontantrieb, in zwei Systemleistungsabstufungen: 180 und 225 PS (elektrische Reichweite bis zu 63 Kilometer). Eine vollelektrische Variante steht bereits in der Pipeline.

Für das Erste jedoch stellte Peugeot die Topversion des 408er zum Ausprobieren zur Verfügung: mit 225 PS, in der Ausstattung GT, auf 20-Zöllern stehend, samt Ledermöblierung. Keine Überraschung ist das i-Cockpit, inklusive Kombiinstrument mit 3D-Effekt, Zehn-Zoll-Zentralbildschirm und elektronisch stimulierter Schalterleiste. In dieser Motorisierung ist dem Streck-Löwen die Dynamik nicht abzusprechen. Doch ist auch hier die Leistungsentfaltung familientauglich konfiguriert. Ansprech-, Lenkungs- und Bremsverhalten ergeben in Summe kommod-komfortable Fortbewegung. Kurvenräubern ist nicht sein Auftrag.