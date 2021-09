Der Lack ist Tarnung. Denn in Grau fällt er weniger auf, der Stärkste im Löwenrudel. Der heißt kurz und nüchtern PSE (steht für: Peugeot Sport Engineered). Der 508 PSE ist aktuell das leistungsstärkste Serienmodell aus dem Hause Peugeot.

Ganz entspannt bringt der Sport-508er 360 PS (Systemleistung) auf die Straße. Und bleibt dabei noch ganz schön sauber. Weil: Die Raubkatze lässt sich zwischendurch auch an der Steckdose aufladen (was im schnellsten Fall nicht einmal zwei Stunden dauert). Und kommt ganz ohne Sprit locker einmal durch die Stadt. Im Straßenalltag heißt das: So viel Kraft (erst recht im Sportmodus), dass man den Gasfuß festhalten muss, und so wenig Verbrauch, dass man fast auf das Tanken vergisst.

Dass man dabei mit einem waschechten Löwen unterwegs ist, vergisst man auch im Wohnzimmer zwischen den Alcantara-Sitzen und den Kryptonit-Nähten, dem feinen Focal-Audiosystem und der spacigen Kommandozentrale (i-Cockpit). Fahreindruck? Mit dem Franzosen kann man gehörig durch die Kurven räubern. Oder relaxed dahingleiten. Bravo!