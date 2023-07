„E-Lion-Projekt“: Punkt 1 ist erfüllt

Die Mildhybridisierung des 1,2-Liter-Benziners ist ein nächster Schritt zur Elektrifizierung aller Baureihen! Christoph Stummvoll, Pressesprecher Peugeot Österreich

Streng auf Kurs hält sich Peugeot mit den im Rahmen des „E-Lion-Projekts“ präsentierten Vorgaben. Der Plan: Punkt 1: 2023 sollen alle Baureihen mindestens unter Strom gesetzt sein; Punkt 2: 2025 soll das Offert (in und für Europa) 100 Prozent elektrisch sein; Punkt 3: 2030 sollen (in der Alten Welt) ausschließlich Batterietrieblinge verkauft werden.

Nun, das Ziel unter Punkt 1 ist erreicht. In jeder Baureihe finden sich verschiedene Abstufungen elektrisierter Antriebe. Im Kompakt-SUV, dem 3008, sind es jetzt zwei. Zu den beiden Versionen des Plug-in-Hybridantriebs kommt jetzt ein (Benziner-)Mildhybrid auf Basis eines 48-Volt-Bordnetzes. Es handelt sich um den bekannten 1,2-Liter-Turbootto. Mit Stromschub leistet der kleine Dreizylinder entweder 100 oder 136 PS. Im 3008er ist die höhere Leistungsstufe im Einsatz. Gekoppelt ist das stromassistierte Aggregat an ein ebenfalls elektrifiziertes, sechsstufiges Direkt- schaltgetriebe. Allradantrieb ist, wie in allen 1,2-Liter-Modellen, kein Thema. Ein gar nicht nebensächlicher Effekt ist jedoch, dass das Mildhybridoffert auch für den 5008 gilt (die stärkere Version), dessen Antriebe bislang noch ohne Stromunterstützung auskommen mussten. Damit ist die Durchelektrifizierung erreicht. Die Probe auf das Wirkungsexempel machte zunächst der 3008. Die sechs Mehr-PS gegenüber dem reinen Verbrenner, also 136 PS, wirken sich im spürbar aufgemunterten Schub aus, was im City-Verkehr zu spontanerer Lebendigkeit verhilft. Auf Landstraße und Autobahn macht sich jedoch nach wie vor das eher magere Drehmoment des kleinvolumigen Benziners bemerkbar.

Gleichzeitig mit dem neuen Mildhybridsystem stellte Peugeot den optisch aktualisierten und vor allem digitaltechnisch upgedateten e-2008 in die Auslage des „E-Lion-Projekts“. Sein Antrieb ist gestärkt: Der Motor hat jetzt 20 PS mehr Leistung (156 statt 136 PS), die Kapazität des Akkus ist von 50 auf 54 kWh gesteigert. Gestreckt ist damit die Reichweite, von bisher maximal 345 auf maximal 406 Kilometer. Das stellt den subkompakten Crossover auf eine gemeinsame Konzerngeschwister-Ebene, derzeit mit DS 3, Jeep Avenger, Opel Astra 5-Türer und Fiat e600. Weitere werden folgen ...

Neu: Peugeot 3008 HY

Ab Herbst, der Preis steht noch nicht fest.