Neuer e-3008: Reichweite bis zu 700 Kilometer

Der 3008er hat sich von einem nicht übermäßig attraktiven Kompakten mit erhöhtem Dach (2009) in einen selbstbewusst-robusten SUV (2016) verwandelt. Mit Beständigkeit und vergleichsweise langen Modellzyklen manifestierte sich der frontgetriebene Fünfsitzer (4x4 kam erst mit der Hybridisierung, ab 2019, hinzu) als eines der Kernmodelle der Löwenmarke, seit Generation zwei begleitet vom 5008er mit bis zu sieben Sitzen.

Die Einführung des neuen e-3008 ist ein wichtiger Schritt in der Transformation von Peugeot zu einer überzeugenden, 100 Prozent elektrischen Marke! Christoph Stummvoll, Pressesprecher Peugeot Österreich

Foto: Peugeot

Eine große Verwandlung ist die dritte Generation! Doch ist er zweifelsfrei ein Peugeot geblieben. Das Design an der Front ist mehr evolutioniert als revolutioniert, ganz neu sind LED-Leuchten und Kühlergrill. Chrom ist keine Zutat mehr. Anders ist der Karosserieschnitt, es ist eine Fastback-Linie, im Sinne günstiger Aerodynamik. Ganz neu ist der Unterbau. Es ist die Medium-Version der vier STLA-Plattformen, die für Elektroantriebe entwickelt wurden, doch auch Verbrennermotoren aufnehmen können. Hybride sind für das nächste Jahr angekündigt.

Doch hat für den 3008 Batteriestrom den Vorrang. Die Bordarchitektur ist neu, mit 400-Volt-System. Die Elektromotoren sind neu, daraus ergeben sich 210 PS mit Frontantrieb oder 320 PS mit Allradantrieb, beide mit 525 Kilometern Reichweite, beide auf Basis eines 73-kWh-Akkus. Dazu kommt, im Verein mit einer kapazitiv stärkeren Batterie (98 kWh), eine Long-Range-Ausführung mit 230 PS, Frontantrieb und bis zu 700 Kilometern Reichweite. An Bord ist ein Elf-kW-Lader, optional einer mit 22 kW. Gleichstromladen geht mit bis zu 160 kW, in etwa einer halben Stunde kann der Stromstand von 20 auf 80 Prozent erhöht werden.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Beim Interieur dominiert die Weiterentwicklung des i-Cockpits. Herzstück sind entweder zwei, in einem Panel zusammengefasste Zehn-Zoll-Displays, oder in der Topausstattung ein 21-Zoll-Panoramabildschirm, der Head-up-Display und Touchscreen kombiniert. Dazu kommen taktile Steuerungen am nach wie vor ultrakompakten Lenkrad und in der Mitte des Armaturenbords (i-Toggles). Die Fahrstufen werden via Schalter rechtsseitig des Volants dirigiert.

Weitere praktische Seiten des mit 4,54 Meter immer noch kompakten Crossovers: Wendigkeit (mit einem Wendekreis von 10,6 Metern) und Geräumigkeit (mit einem Kofferraumvolumen von ab 520 Litern, 34 Liter kommen in Staufächern hinzu).

Gebaut wird der neue 3008er in Sochaux, am Stammsitz der Löwenmarke. Avisiert ist, für 2024, der e-5008.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Neu: Peugeot e-3008

Ab Februar 2024, die Preise stehen noch nicht fest. Zwei Ausstattungsvarianten: Allure und GT. Clever: Halbautomatischer Spurwechselassistent – wechselt bei Bedarf die Fahrspur für den Fahrenden und lenkt auf die neue Spur, wenn der Blinker und die Taste „ok“ am Lenkrad betätigt werden. Der Fastback-SUV ist das erste Modell auf einer STLA(stellantis architecture)-Plattform (Small, Medium, Large und Frame).