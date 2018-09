Die V60-Neuauflage (V70-Nachfolger) basiert auf der „skalierbaren Produkt-Architektur“ (SPA), auf der auch der XC60 und der 90er aufbauen. Die Plattform bringt Vorzüge bei Design und Technik mit sich, ohne die mittlerweile 65-jährige Volvo-Tradition im Bau von Kombis zu vernachlässigen (fast sechs Millionen Kombis hat Volvo in diesen 65 Jahren welt-

weit verkauft). Das Ergebnis ist ein besonders vielseitiges Modell mit viel Platz für fünf Personen und bis zu 1.364 Liter Kofferraumvolumen.

Das hohe Komfort- und Sicherheitsniveau unterstreichen Ausstattungsfeatures wie ein erweitertes City-Safety- Notbremssystem (veranlasst nun auch Notbremsungen, um eine Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen abzuschwächen) oder der Pilot Assist zum teilautonomen Fahren.

Aktuell hat der V60 vier Motoren im Programm – zwei Benziner, zwei Diesel (150 bis 310 PS), alle erfüllen – natürlich – die Abgasnorm Euro 6d-Temp. Demnächst (heuer noch) folgen zwei Plug-in-Hybrid-Versionen, 340 und 390 (Benzin-)PS stark. Front- oder Allradantrieb, Schalt- oder Automatikgetriebe (sechs bzw. acht Gänge) – so muss es sein.

Last but not least: Tag-fahrlicht in „Thors Hammer“-Grafik … einfach kultig! Innenraum: Haptik und Cockpit-Design sind erste Sahne.