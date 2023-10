Der nächste Streich ist ein SUV: Polestar 3

Rund 1.200 Polestars sind aktuell in Österreich zugelassen. Das ist gar nicht so wenig, zieht man in Betracht, dass das Label noch sehr jung ist (Eigenmarke seit 2017). Zudem: Bis dato gab es – abgesehen vom bereits verflossenen Polestar 1 (Hybrid, 2018 bis 2021) – nur ein Modell: den vollelektrischen Polestar 2 (ab 2020), ein Crossover, basierend auf der Plattform der Volvo-Modelle XC40 und C40.

Dieses Modell wurde von Anfang an als Polestar konzipiert und verfügt über für uns neue charakteristische Merkmale! Elisabeth Binder, Pressesprecherin Polestar Austria

Jetzt schiebt das Joint-Venture-Unternehmen – Volvo und Geely – die erste komplette Eigenentwicklung auf Basis einer Heckantriebsplattform nach. Der Polestar 3 hatte nach Kopenhagen, Dänemark und Goodwood (England) in Wien sein Show-Debüt absolviert.

Es ist ein Batteriestromer, und er ist in der unverändert trendigen Klasse der SUV platziert. Samt all dem Komfort und der Einrichtungsgediegenheit, die man von den Skandinaviern gewohnt ist. Keine Frage ist, dass im von Alexander Missoni gewohnt minimalistisch, geradezu unterkühlt gestylten „künftigen Herz der Marke“ (wie es Österreich-Geschäftsführer Tom Hörmann ausdrückt) Power und Performance stecken. Im zweiachsig angetriebenen Premierentyp sind es 517 PS. Die 2.584 Kilogramm Leergewicht sind 50 zu 50 verteilt. Im Fahrzeugboden steckt eine 111-kWh-Batterie. Die Bordarchitektur basiert auf 400-Volt-Technologie. Schnellladen (DC) ist mit bis zu 250 kW möglich. An den Zughaken nehmen kann er bis zu 2.200 Kilogramm.

Foto: Polestar

Neu: Polestar 3

Online-Bestellungen sind ab sofort möglich, Österreich-Auslieferungen ab dem zweiten Quartal 2024. Ab 98.900 Euro. Das Launch-Modell Long Range mit Dual-Motor (Zwei-Achs-Antrieb) ist in 5,0 Sekunden von null auf 100 km/h, Topspeed 210 km/h.