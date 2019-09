„Das Coupé beinhaltet alle technischen Highlights des aktuellen Cayenne, positioniert sich aber durch ein noch dynamischeres Design und neue technische Details progressiver, athletischer und emotionaler“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Zu den Highlights des neuen Cayenne-Modells zählen unter anderem eine geschärfte Form mit vollkommen eigenständiger Heckpartie, ein adaptiver Heckspoiler, Einzelsitz-Charakteristik im Fond und zwei verschiedene Dachkonzepte – ein serienmäßiges Panorama-Festglasdach sowie ein optionales Carbondach.

Einzigartige Eleganz durch schnell abfallende Dachlinie

Dynamischere Proportionen und spezifische Design-Elemente verleihen dem neuen Cayenne Coupé eine einzigartige Eleganz. „Die deutlich schneller nach hinten abfallende Dachlinie verleiht der Coupé-Variante des Cayenne einen noch dynamischeren Auftritt und positioniert es optisch als das sportlichste Modell im Segment“, sagt Michael Mauer, Leiter Style Porsche. Unterstützt wird dieser Effekt von einem feststehenden Dachspoiler, der die coupéhafte Silhouette betont. Frontscheibe und A-Säule stehen aufgrund der um 20 Millimeter abgesenkten Dachkante flacher als beim Cayenne. Die neu gestalteten hinteren Türen und Kotflügel verbreitern die Schultern des Fahrzeugs um 18 Millimeter und tragen so zum muskulösen Gesamteindruck bei. Das Kennzeichen ist in den Stoßfänger integriert, was das Fahrzeug optisch absenkt.

Mit seinem adaptiven Dachspoiler war der aktuelle Cayenne Turbo das erste SUV mit einer derartigen aktiven Aerodynamik. An diese Vorreiterrolle knüpft das neue Cayenne Coupé an: Ein fester Dachkantenspoiler wird bei jedem Cayenne Coupé-Modell mit einem neuen adaptiven Heckspoiler als Bestandteil der Porsche Active Aerodynamics (PAA) kombiniert. Der harmonisch in die Silhouette integrierte Spoiler fährt ab einer Geschwindigkeit von 90 km/h um 135 Millimeter aus und erhöht so den Anpressdruck auf der Hinterachse.

Großes Panorama-Festglasdach serienmäßig – Carbondach als Option

Serienmäßig verfügt das neue Cayenne Coupé über ein 2,16 Quadratmeter großes Panorama-Festglasdach. Mit einer Durchsichtsfläche von 0,92 Quadratmeter entsteht für alle Passagiere ein einzigartiges Raumgefühl. Ein integriertes Rollo schützt vor Sonneneinstrahlung und Kälte. Optional ist für das Coupé auf Wunsch ein konturiertes Carbondach verfügbar. Durch seine Konturierung besitzt es eine sportwagentypische Optik – ähnlich wie beim Porsche 911 GT3 RS. Das Carbondach ist Bestandteil eines von drei Leichtbau Sport-Paketen. Diese Pakete umfassen darüber hinaus das Sport Design-Paket und neue 22 Zoll große GT-Design-Räder in Leichtbauweise, Sitzmittelbahnen in Stoff mit klassischem Karomuster sowie Carbon- und Alcantara®-Akzente im Interieur. Beim Cayenne Turbo Coupé gehört zudem eine Sportabgasanlage zum Paket-Umfang.

Komfortabel unterwegs auf vier Sportsitzen

Das neue Cayenne Coupé bietet ab Werk bis zu vier Personen uneingeschränkt Platz. Vorne garantieren die neuen achtfach elektrisch verstellbaren Sportsitze mit integrierten Kopfstützen hohen Komfort und optimalen Seitenhalt. Im Fond verfügt das Coupé serienmäßig über eine Rückbank mit Einzelsitz-Charakteristik. Alternativ kann ohne Aufpreis die aus dem Cayenne bekannte Komfort-Fondsitzanlage mit drei Sitzplätzen bestellt werden. Die Passagiere sitzen hinten 30 Millimeter tiefer als im Cayenne. Dies führt zu einer komfortablen Kopffreiheit bei gleichzeitig sportlich abgesenkter Silhouette. Das Kofferraumvolumen beträgt 625 Liter und wächst bei umgeklappten Rücksitzen auf 1.540 Liter (Cayenne Turbo Coupé: 600 bis 1.510 Liter).

Leistungsstarke Turbomotoren bis 550 PS

Das neue Cayenne Coupé unterscheidet sich durch seine besonders dynamische Linienführung und spezifische Design-Elemente deutlich vom Cayenne. Gleichzeitig profitiert es von allen technischen Highlights der dritten Modellgeneration, die durch leistungsstarke Antriebe, innovative Fahrwerksysteme, ein digitalisiertes Anzeige- und Bedienkonzept und umfassende Konnektivität überzeugt.

Das Cayenne Coupé mit Sechszylinder-Turbomotor und drei Litern Hubraum leistet 340 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmeter. Der Standardsprint von null auf 100 km/h ist mit dem serienmäßigen Sport Chrono-Paket nach 6,0 Sekunden erledigt. Mit den optionalen Leichtbau-Sport-Paketen reduziert sich der Wert auf 5,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 243 km/h. Das Cayenne S Coupé wird von einem 2,9 Liter großen V6-Motor mit Biturbo-Aufladung und 440 PS angetrieben. Das maximale Drehmoment beträgt 550 Newtonmeter. Die Fahrleistungen: 5,0 (mit Leichtbau Sport-Paket: 4,9) Sekunden für die Beschleunigung von null auf 100 km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von 263 km/h. Als Topmodell geht das Cayenne Turbo Coupé mit dem Vierliter-V8-Biturbo-Motor, 550 PS und einem maximalen Drehmoment von 770 Newtonmetern an den Start. Aus dem Stand beschleunigt das Cayenne Turbo Coupé in 3,9 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 286 km/h erreicht.

Und natürlich gibt es das Cayenne Coupe auch als Hybrid – einmal mit 340 PS, einmal mit 680 PS Systemleistung – die stärkere Version schafft einen Topspeed von 295 km/h. Rein elektrisch legt der Porsche rund 40 Kilometer zurück.