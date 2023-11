Cayenne: Mit Strom zur Spitzenleistung

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid mit 739 PS Systemleistung: Mit Launch Control kann der Zuffenhausener in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h preschen (exklusiv für das Coupé gibt es ein GT-Paket, dann geht der Sprint in 3,6 Sekunden). So oder so: Festhalten ist angesagt!

Foto: Porsche