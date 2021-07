Die Diskussion, ob Frauen oder Männer (und alle, die dazwischen sind) die besseren Autofahrer sind, ist zum Gähnen langweilig. Fakt ist, dass Lust und Freude am Fahren nicht geschlechtsspezifisch sind. Auch nicht Gefühl für Dynamik und Wissen um Technik.

Bei Porsche weiß man das. Und offeriert neuerdings Fahrtechniktrainings exklusiv für Frauen. Nicht deshalb, um sie von den Männern zu trennen, sondern, weil doch ein Unterschied besteht: Frauen fehlt es gelegentlich etwas an Selbstvertrauen, besonders angesichts von guten Ratschlägen, ob die nun mehr oder auch weniger wohlwollend geäußert werden. Darüber hinaus sind sie eher bereit zuzugeben, dass sie nicht eh schon alles wissen und können, sie geben im Allgemeinen auch unumwunden zu, dass sie die Eigenschaften ihres – häufig gerade neu gekauften – Gefährts näher und intensiver kennenlernen wollen. Und zwar bis in die Feinheiten. Denn dass das Gas rechts und das Lenkrad kein Haltegriff ist, das wissen sie längst.

Eine fachkundige Anleitung für weiterführende Fahrkenntnisse in Anspruch zu nehmen ist kein Grund zum Genieren. Weshalb Porsche mit dem ÖAMTC kooperiert. Der Mobilitätsclub stellt Instruktoren zur Verfügung, um Ladys eine Trainingsplattform zu bieten.

Gefahren mit dem eigenen Porsche

Kürzlich war das Fahrtechnikzentrum in Teesdorf Schauplatz eines dieser Spezialtrainings. Die Aufteilung in zwei Gruppen war easy, je vier Damen setzten sich ans Steuer je eines – eigenen – Zuffenhauseners. Vertreten waren unterschiedliche Modelle, unter anderem ein 911er-Coupé und ein 911er-Cabriolet sowie ein Cayenne der jüngsten Generation. Starke Präsenz zeigten die jungen Elektriker: Gleich drei Taycans waren dabei, zwei davon in Allradversionen und ein heckgetriebenes Modell,mit High-Performance-Akku bestückt (93,4 kWh, 380 PS).

Letzteres ist die noch recht neue Einstiegsversion, mit der Porsche die Sportstromer-Baureihe nach unten hin abrundet. Debütiert hatte bereits eine vergleichbare Variante im März dieses Jahres, auf heimischen Strecken. Bei günstigen Bedingungen: freundliches Frühlingswetter, durchwegs trockene Fahrbahnen. Mit Nässe oder gar rutschigen Verhältnissen kam der Elektro-Zuffenhausener dabei nicht in Berührung. Das ÖAMTC-Training kam gerade recht, um die Kombination aus reinem Heckantrieb und spontan verfügbarer satter Leistung bei herausfordernden Bedingungen auszuprobieren.

Zum Beispiel, den Taycan auf rutschigem Untergrund so richtig tanzen zu lassen (auch initiiert durch Schleuderplattenimpuls) und zu schauen, was passiert, wenn man das Stabilitätsprogramm teilweise oder ganz deaktiviert. Hat man es einmal intus, auf die blitzartigen Reaktionen des Gefährts genauso blitzartig zu reagieren, kann es an die Königsdisziplin des Driftens gehen. Das ist so gut wie allen Teilnehmerinnen am Ende des intensiven Fahrtages – bei Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad – locker gelungen.

Das allgemeine breite Grinsen sprach Bände: Die Ladies hatten ungeheuren Spaß, am Steuer ihres Porsches. Sie werden ihn weiterhin haben wollen, einige sind bereits für die Race-Trainings des ÖAMTC angemeldet oder sie gönnen sich eine Wiederholung. Vielleicht geht es das nächste Mal sogar mit weiblicher Instruktion.