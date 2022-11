T wie temperamentvoll

Werbung

T – erstmals trägt ein viertüriger Sportwagen das besondere Kürzel, welches bislang dem 911 und den 718-Modellen vorbehalten war. Der Buchstabe T bezeichnet bei Porsche seit den 1960er-Jahren eine besondere Form der Sportlichkeit. Er steht für „Touring“ und markiert Modelle, die mit gezielter Abstimmung, exklusiver Ausstattung und schlanken Motoren ein besonders sportliches Fahrerlebnis bieten.

Getreu dem Geist des 911 T von 1968 verfügt der neue Macan T über ein besonders dynamisches Setup und einen leichten 2,0-Liter-Turbobenziner, kombiniert mit einem sport- lichen Auftritt und einer sportbetonten Serienausstattung. Mit diesem Konzept findet der Macan T seinen Platz zwischen dem Macan und dem Macan S.

Der Motor des Macan T verbindet hohe Agilität, geringes Gewicht und eine kompakte Bauform zu einem Paket, das eine ideale Balance aus Performance und Gewicht darstellt. Verglichen mit dem 2,9-Liter-V6-Biturbo des Macan S und GTS wirken beim Antrieb des Macan T knapp 60 Kilogramm weniger auf die Vorderachse ein. Das ermöglicht eine hohe Anfahrperformance und optimale Kurveneigenschaften.

Sport ist auch im Innenraum des Macan T angesagt. Die Sport-Chrono-Stoppuhr ist inklusive. Foto: Porsche

Die Leistung von 265 PS und das Drehmoment von 400 Newtonmetern passen zum Konzept und sorgen für viel Fahrspaß. Wie beim Macan generell üblich, ist der Motor an ein schnell schaltendes Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und an das geniale Allradsystem Porsche-Traction-Management (betont hecklastig) gekoppelt. Ein breites Drehmomentplateau liefert in allen Fahrsituationen agilen Vortrieb. Mit dem serienmäßigen Sport-Chrono-Paket inklusive Mode-Schalter und Sport-Response-Button am Lenkrad beschleunigt der Macan T in 6,2 Sekunden auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 232 km/h angegeben.

Modellexklusiv kombiniert Porsche beim Macan T das Stahlfahrwerk mit Porsche-Active-Suspension-Management serienmäßig mit einer Tieferlegung der Karosserie um 15 Millimeter. Mit steiferen Stabilisatoren an der Vorderachse und einer optimierten Abstimmung harmoniert es perfekt mit Fahrzeug und Antrieb. Es ermöglicht ein besonders direktes Einlenkverhalten sowie ein agiles Handling. Optional ist eine adaptive Luftfederung mit weiteren zehn Millimetern Tieferlegung verfügbar – ein Novum für Vierzylinder-Ma-can.

Optisch setzt sich der Macan T durch in Achatgrau-Metallic lackierte Elemente an Front, Flanke und Heck von anderen Macan-Modellen ab. Die Kontrastfarbe findet sich an der lackierten Bugblende, Außenspiegeln, Sideblades, Dachspoiler und den Schriftzügen am Heck. Jeweils in Schwarz hochglanzlackierte Sportendrohre und Seitenscheibenleisten sind ebenfalls Serie. Ab Werk steht der 4,73 Meter lange Macan T auf 20 Zoll großen Rädern – exklusiv in dunklem Titan ausgeführt. Für die Außenlackierung kann aus gleich 13 Farben gewählt werden.