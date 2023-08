Taycan mit Zelt: Mit vereinten Kräften

Keine halben Sachen macht man bei Porsche. Und das betrifft nicht ausschließlich die Modellpalette. Ebenso das Zubehör. Eines der plakativsten Features: ein Dachzelt. Das ist genauso wenig abwegig wie ein 911er im Rallye-Trimm. Denn bei aller Sportlichkeit ist eines der Atouts der Zuffenhausener die Alltagstauglichkeit (einmal Spezialisten wie den 911 GT3 RS und Puristen à la Spyder & Co. beiseite gelassen) samt Reisefreundlichkeit. Ergo: Wieso auch nicht mit dem Porsche auf den Campingplatz oder, noch besser, in die Einschicht, wenn es für das Dach ein kompaktes Zelt gibt? Das ist ein kommodes Häuschen. Für zwei Personen. Mit gutem Grund. Schon für die Montage braucht es mindestens einen kräftigen Helfer, einen, der weiß, was er tut. Selbst wenn das gute Stück gesamt nur rund 56 Kilogramm wiegt. Auch beim Installieren des Nachtlagers ist man besser nicht allein und mit einer gewissen Körpergröße gesegnet. Kurz geraten muss niemand sein, die Liegefläche (Matratze wird mitgeliefert) misst 2,1 Meter. Die Breite von 1,3 Metern geht für zwei Menschen, die sich gut verstehen, durchaus in Ordnung. Der Lohn wäre, bei entsprechendem Wetter, die Betrachtung eines Sonnenauf- oder -untergangs aus rund 1,5 Metern Höhe. Ungestört von dem, was da möglicherweise auf dem Boden kreucht und fleucht, die Teleskopleiter kann man auch einziehen.

Die zusätzliche Dachlast beeinträchtigt den offroadorientierten Elektriker kaum spürbar. Als Turbo S Benannter strotzt er angesichts von 625 respektive bis zu 761 PS vor Kraft. Allerdings ist er beim Abwinkeln in engen Kurven deutlich weniger leichtfüßig als etwa sein heckgetriebenes Pendant mit Standardkarosserie.

Fazit: Mit Dachlast ist das Spielen mit der Leistungsfähigkeit obsolet. Für das Zelten in der Abgeschiedenheit sollte man ausreichend Stromvorrat geladen haben. Zweisames Campieren im Grünen mit gutem Umweltgewissen.

Foto: Beatrix Keckeis-Hiller

Test: Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.974 x 2.144 x 1.409 Millimeter, Radstand 2.904 Millimeter, Bodenfreiheit 143 Millimeter, Wendekreis 11,4 Meter, Eigengewicht 2.320 Kilogramm, Kofferraumvolumen vorne 84 Liter, hinten 366 bis 1.212 Liter. Motor: zwei Elektroaggregate, 625 PS, Overboost-Leistung (Launch Control) 761 PS, maximal 1.050 Newtonmeter (Launch Control), 93,4/83,7-kWh-Akku (brutto/netto), Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, in 2,9 Sekunden auf Tempo 100 (Launch Control), ab 23,1 kW pro 100 Kilometer, Reichweite bis zu 446 Kilometer (laut WLTP), Ladezeit für Gleichstrom mit maximaler Ladeleistung (270 kW) von fünf auf 80 Prozent in 22,5 Minuten. Kraftübertragung: Allradantrieb, Ein-Gang-Getriebe an der Vorderachse, Zwei-Gang-Getriebe an der Hinterachse. Preis Testwagen: 221.241,58 Euro (exklusive Dachzelt).