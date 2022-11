Mazdas CX-60: Ganz in Weiß

Werbung

„Ganz in Weiß“ ist der Titel eines Millionensellers des deutschen Schlagersängers Roy Black. „Ganz in Weiß“ gibt es auch den CX-60, das neue Mazda-Flaggschiff. Die Außenfarbe Rhodium White steht dem Premium-SUV ausgezeichnet, edel und cool schaut er damit aus.

Und in der Version Takumi gibt es den Japaner auch innen fast „Ganz in Weiß“. An die weißen (bequemen) Ledersitze und das weiße Innenraumdekor gewöhnt man sich rasch, das ist auch very beautiful (grundsätzlich ist der Innenraum eine Wohlfühloase), das weiße Holz an Türen und Schaltkonsole ist allerdings naja.

Unser CX-60 war ein Plug-in-Hybrid, der erste Steckdosen-Mazda. Und mit einer Systemleistung von 327 PS (stärkster Mazda) steht ausreichend Power zur Verfügung, vor allem im Sportmodus geht es munter zur Sache. Bei Tempo 200 (wo natürlich erlaubt) ist Schluss mit lustig. Rein elektrisch ist man maximal 140 km/h schnell, bis zu 63 Kilometer soll man emissionsfrei kommen (realistisch: 45 Kilometer). Echt beeindruckend ist, wie man mit dem Mazda harmonisch und stabil unterwegs sein kann – und es ist angenehm leise.