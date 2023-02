Werbung

Renaults jüngster SUV heißt Austral. „Austral“ ist ein heute kaum noch genutztes Wort für „südlich“, das soll, so die Franzosen, „bei den Kunden die Bilder grenzenloser Weite des Südens erwecken und deren endlose Möglichkeiten symbolisieren“. Alles klar?

Der Kadjar-Nachfolger hinterlässt optisch einen guten Eindruck, ansprechend das Erscheinungsbild, selbstbewusst, die Frontpartie ähnelt dem vollelektrischen Mégane E-Tech. Auch innen (reichlich Platz) erinnert einiges an den Elektro-Mégane, cool finden wir die zwei Zwölf-Zoll-Monitore vor dem Fahrer und im Zentrum des Armaturenbretts, die zu einem großen Ganzen verschmelzen. Etwas irritierend ist zunächst der große Hebel auf der Mittelkonsole, der an einen Schubhebel im Flugzeug erinnert. Er dient allerdings nur als eine Handauflage, was wir letztendlich gut finden.

Mit dem Vollhybriden (Systemleistung 200 PS) ist man gut ausgerüstet. Im Prinzip eine harmonische Sache, nur manchmal, bei härterer Gangart, kann der Übergang zwischen Verbrennungs- und Elektrobetrieb doch etwas ruppig ausfallen. Beim Cruisen merkt man davon aber nichts. Gefällt uns sehr: Das Fahrwerk ist ausgesprochen komfortabel abgestimmt.