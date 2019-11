Leute, wie die Zeit vergeht! Fast schon 30 Jahre gibt es den Clio, über 15 Millionen Stück konnte Renault in dieser Zeit (weltweit) an die Frau bzw. an den Mann bringen. Mittlerweile ist der Kleinwagen erwachsen geworden („klein“ schaut anders aus).

Wie fährt sich unser Testkandidat? Spritzig. Der 130-PS-Turbobenziner reagiert prompt und nahezu verzögerungsfrei auf die Befehle des Gaspedals. Souverän zieht er weg, Schluss mit lustig ist erst bei exakt 200 km/h (wo natürlich erlaubt).

Passt perfekt dazu: das Doppelkupplungsgetriebe, das lässig und unaufgeregt schaltet. Überraschend komfortabel ausgelegt die Federung, selbst schlechte Straßen werden souverän weggebügelt. Apropos schlechte Straßen: Da klappert, scheppert nichts – das Ganze fühlt sich nach Premium an!

Blick in den Innenraum: Vor allem auf wertigere Materialien hat Renault geachtet, das Hartplastik ist Schnee von gestern. In der Mitte thront ein Tabletdisplay (9,3 Zoll), das fast aus einem Tesla stammen könnte und dem Fahrer zugewandt ist.

Interessant, empfehlenswert: Easy-Drive-Paket (Autobahn- und Stauassistent, adaptiver Tempomat) – auf Wunsch um 630 Euro zu haben.

Test: Renault Clio TCe 130 EDC R.S. Line

Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.050 x 1.798 x 1.440 Millimeter, Radstand 2.583 Millimeter, Wendekreis 10,42 Meter, Eigengewicht 1.248 Kilogramm, Anhängelast gebremst 900 Kilogramm, Kofferraumvolumen 391 bis 1.095 Liter.

Motor: Benziner, Turbo, vier Zylinder, acht Ventile, 1.333 Kubikzentimeter, 130 PS, 240 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h, in 9,0 Sekunden auf Tempo 100, 5,3 Liter

Super 95 pro 100 Kilometer, 121 Gramm CO2 pro Kilometer, Euro 6d-Temp New EVAP.

Kraftübertragung: Frontantrieb, Doppelkupplungsgetriebe (sieben Gänge).

Preis & Serienausstattung: ab 23.390 Euro (Testauto) – sechs Airbags, Berganfahrhilfe, Spurhaltewarner und -assistent, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Multi-Sense (fünf Fahrmodi), Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera, digitales Kombiinstrument, Multimediasystem Easy Link (Apple CarPlay, Android Auto), Navigationssystem, Klimaautomatik. Optional: Toter-Winkel-Warner 189 Euro, City-Paket Plus (u. a. Handsfree-Parking) 252 Euro.