Espace: Neuaufstellung für den Raumgleiter

Es ist ein Genre-Wechsel mit eher harmlosem äußeren Effekt: Dank seinem steilen Heck und den stark vertikal abfallenden Flanken wirkt der neue Espace äußerlich immer noch eher wie eine Kreuzung aus Kombi und Van. Die gegenüber dem Vorgänger kaum zwei Zentimeter mehr Bodenfreiheit samt dezenten Radlaufblenden sind vom Renault-Marketing zwar eifrig betonte, tatsächlich aber ziemlich unauffällige SUV-Attribute.

Foto: Renault

Auch die Standardausführung ist bereits mit sieben Sitzen bestückt, der Espace kann aber zum gleichen Preis auch fünfsitzig bestellt werden. Nicht gespart hat Renault zudem bei den praktischen Details: Die mittlere Bank ist im Verhältnis 1:2 geteilt und um 22 Zentimeter längsverschiebbar (USB-C-Stecker gibt es übrigens für alle drei Sitzreihen), der maximale Stauraum beträgt 1.818 Liter (mindestens 579 Liter).

„Wie seine Vorgänger vereint auch der neue Espace Komfort, Raumangebot mit sieben Sitzen und Sicherheit mit einem hohen Maß an Modularität.“ Valeska Haaf, Pressesprecherin Renault Österreich

Die rahmenlose Einheit von digitalem Instrumentenschirm und daran anschließendem vertikalen Touchscreen ist bereits aus den Cockpits der Schwestermodelle Megane Electric und Austral bekannt, ebenso die für jeden Smartphone-Nutzer intuitiv bedienbare, Google-basierte Benutzeroberfläche. Die höheren Ausstattungs-Level Esprit Alpine und Iconic verwöhnen dazu mit sportlichem Alcantara-Ambiente oder ansprechender Lounge-Atmosphäre mit offenporigem Holz und Leder.

Als einzige Antriebseinheit kommt ein Vollhybrid zum Einsatz – ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 131 PS und ein Elektromotor mit 68 PS, ergibt eine Systemleistung von 200 PS. Kombiniert wird sie mit dem hauseigenen Multimodegetriebe, das zwei elektrische und vier herkömmliche Fahrstufen verwaltet – eine komfortable und vollautomatisierte Effizienzlösung, die allerdings keine manuellen Eingriffsmöglichkeiten in die Gangwahl zulässt. Der hohe technische Aufwand und die konsequente Gewichtsreduzierung von insgesamt 215 Kilogramm gegenüber dem Vorgänger schlagen sich in einem WLTP-Verbrauch von nur 4,7 Litern pro 100 Kilometer wieder. Im Praxistest wurden daraus etwas über sechs Liter, für ein Modell dieser Größenordnung immer noch ein ansehnlich niedriger Wert. Eine typische Schwäche von Hybriden mit kleinvolumigen Aggregaten ist allerdings auch hier erkennbar: Bei Autobahntempo steigt der Verbrauch verhältnismäßig stark an, weil der spritsparende E-Beitrag hier kaum zum Einsatz kommt und der hubraumschwache Benziner die Last alleine stemmen muss.

Foto: Renault

Dank der bereits ab der mittleren Ausstattung serienmäßig verbauten Allradlenkung bietet der Espace neben dem erwartungsgemäß hohen Fahrkomfort auch ansprechend agiles Handling. Der Wendekreis reduziert sich durch die mitlenkenden Hinterräder gar auf 10,4 Meter – und ist damit auf Clio-Niveau.

Foto: Renault

Neu: Renault Espace

Ab 44.390 Euro. Der Verkaufsstart ist bereits erfolgt, die Auslieferung beginnt im September. Für Neubestellungen gibt Renault aktuell etwa drei Monate Lieferzeit an. Drei Versionen: Techno, Esprit Alpine und Iconic. Serienmäßig beim Techno: Mittel-Airbag vorne, Tempomat, Navigation, sensorgesteuerte E-Heckklappe, 19-Zoll-Aluminiumräder.