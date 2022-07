Werbung

Als Verbrenner steht der Renault Kangoo seit dem Vorjahr in seiner dritten Generation, als Elektriker auch schon in seiner zweiten. 1997 war der Kompakttransporter als Kastenwagen und als Hochdachkombi auf den Markt gekommen. 2008 erfolgte ein großer Modellwechsel. Der ging einher mit den ersten Elektrifizierungsschritten. 2011 ging es mit den ersten E-Kangoos los, mit dem Kürzel Z.E. (Zero Emission) markiert.

In der aktuellen Modellphase lautet der Zuname des stromernden Kleintransporters E-Tech Electric. Dahinter steckt ein Frontantriebssystem mit 122 PS Leistung (Höchstgeschwindigkeit: 135 km/h), auf Basis einer Lithium-Ionen-Batterie mit 45 kWh Kapazität. Damit verspricht Renault für den Wagen mit ab 1.694 Kilogramm Leergewicht eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern (laut WLTP).

Im kommenden Jahr werden alle Renault-Transporter einen elektrischen Antrieb haben!“ TIZIAN BALLWEBER, Produkt-PR-Spezialist Renault Österreich

Seinen Premierenlauf absolvierte er rund um Chantilly, nahe Paris, in der Variante mit 22-kWh-Onboard-Lader und Wärmepumpe, einem seitlichen Schiebeportal und zweiteiliger Hecktüre. An Bord: zwei Personen und 150 Kilogramm Beladung. Das Resümee nach knapp 70 Kilometern über Land- und Dorfstraßen, bei alltagsgerechter Fahrweise: 14 kWh Durchschnittsverbrauch. Beim Start zeigte der Bordcomputer ein Reichweitenguthaben von 308 Kilometern an, davon blieben 237 Kilometer übrig.

Geladen werden kann der E-Kastenwagen mit Wechsel- und mit Gleichstrom. Je nach Ladeeinrichtung dauert es knapp 14 bis 23,5 Stunden, bis der Akku wieder zu 100 Prozent voll ist. Null auf 80 Prozent gehen am Schnelllader in 43 Minuten bis 1,5 Stunden.

Das Transportgutvolumen entspricht dem konventionell angetriebenen Kangoo, bis zu 3,9 Kubikmeter Ladegut passen in den Aufbau. Die Nutzlast beträgt 600 Kilogramm. Praktisch ist, dass die maximal zulässige Anhängelast bei 1,5 Tonnen (gebremst) liegt. Das gilt für die Standardlänge (L1, 4,48 Meter) ebenso wie für die nachfolgende Langvariante (L2, ca. 40 Zentimeter länger).

Genaue Details verrät Renault auch erst später über die Pkw-Variante. Der Elektro-Hochdachkombi ist für Ende dieses Jahres angekündigt, zunächst als Fünf-, nachfolgend auch als Siebensitzer. Gebaut wird der Strom-Kangoo im Werk Maubeuge, das gerade gemeinsam mit den Standorten Douai und Ruitz zu einem E-Cluster, ElectriCity genannt, zusammengefasst wird.