Spaß machen soll das Autofahren, betont immer wieder Renault. Und das ist im sport- lichen Sinn gemeint. Aktuell besonders im Hinblick auf die E-Mobilität. In diesem Sinne wurde beim Vollstromer-Megane auf – eher unfranzösische – straffe Fahrwerksabstimmung (ausgewogen dynamisch) sowie Lenkung (sehr direkt) geschaut. Dass ein Strommotor den passenden Schub zur Sportlichkeit beiträgt, ist ja längst bekannt.

Unser Testauto war das Topmodell (Ausstattung Iconic) – mit 218-PS-Motor (das in allen Lebenslagen kräftig anschiebt). Mit der 60-kWh-Batterie schafft es der Fünfsitzer laut WLTP-Prüfzyklus maximal 450 Kilometer – wir kamen auf rund 350 Kilometer. Auch ok. Das Fahrverhalten kann recht spritzig sein, genussvoll dahincruisen geht natürlich ebenso – das Leben ist eh schon so stressig. Stressig war es einmal an einer Smatrics-Ladestation: Nach rund fünf Minuten Ladezeit wurde abgebrochen und die Ladekarte nicht mehr akzeptiert. Nicht lustig.

Optisch ist der ID.3-Konkurrent ein echter Verführer – selbstbewusst der Auftritt, ein Crossover mit Coupé-Heck. Sexy! Geschmacksache: digitaler Rückspiegel. Das Cockpit wird bestimmt durch die zwei großen Bildschirme – 12,3 Zoll für die Instrumente und 12 Zoll für das Multimediasystem. Daumen nach oben!