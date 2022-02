Vision und Wirklichkeit

Spaß machen soll das Autofahren – die Vision von Renault. Und das ist in sportlichem Sinn gemeint. Aktuell besonders im Hinblick auf die Elektromobilität. In diesem Sinne wurde bei der Entwicklung des neuesten Elektrikers, des Mégane E-Tech Electric, auf – eher unfranzösische – straffe Fahrwerksabstimmung sowie Lenkung geschaut. Dass Strommotoren den passenden Schub zur Sportlichkeit beitragen, ist ja hinlänglich bekannt.

Kurz rekapituliert: Der Stromkompakte ist ein frontgetriebener Fünftürer, 4,2 Meter lang, mit 2,7 Metern Radstand. Der Kofferraum fasst ab 440 Liter, in der Erweiterung kann das Volumen bis zu 1.332 Liter betragen. Ein integriertes Staufach mit 32 Litern Fassungsvermögen kann unter dem verstell- und herausnehmbaren Ladeboden Kabel- und Kleinzeug aufnehmen. Der Elektroantrieb ist in zwei Leistungsstufen konfiguriert: 131 und 218 PS. Auf Basis zweier Batteriekapazitäten – 40 und 60 kWh, es sollen 300 bis 470 Kilometer Reichweite (laut WLTP-Prüfzyklus) möglich sein.

Mit innovativen Lösungen für Batterie, Komfort und Sicherheit geht das Fahrvergnügen nicht zulasten der Reichweite!“ KARIN KIRCHNER Pressesprecherin Renault Österreich

Zum ersten Wirklichkeitsbeweis ist der Franzose in Andalusien angetreten. In der stärkeren Leistungsstufe und in den höheren Ausstattungsversionen, sprich mit voller LED-Licht-, Infotainment-, Komfort- und Assistenzmitgift.

Das Interieur ist ergonomisch fein angelegt und eingerichtet, allerdings stoßen überdurchschnittlich groß gewachsene Menschen mit ihren Schultern schnell an die oberen Sitzlehnengrenzen. Die Fahrwerksabstimmung ist, wie versprochen, knackig, doch weit entfernt von jeglicher Härte, auch im Sportmodus. Die Lenkung erteilte im gefahrenen Testfahrzeug nur verhaltene und etwas verzögerte Rückmeldung. Forcierte Wechselkurven mag sie nicht so gerne, doch wenn man den Elektro-Mégane entspannt um die Ecken laufen lässt, dann passt es. Bedienungsseitig ist der Fünftürer stets nachvollziehbar und unkryptisch. Etwas übervorsichtig erscheint das Konvolut an elektronischen Warnern. Angesichts eines hochragenden Gestrüpps schrie das System sinngemäß: „Vorsicht, Hindernis!“.

Renault hat ein Derivat des Elektro-Mégane in Aussicht gestellt. Ein Kombi ist es nicht. Zumindest vorerst. Denn der aktuelle Verbrenner soll noch mindestens zwei Jahre im Programm bleiben. Der Grandtour ist, wie der Fünftürer, außer mit Dieseln und Benzinern zumindest mit einem teilelektrischen Antrieb, einem Plug-in-Hybrid-System, verfügbar.