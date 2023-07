Neuer Clio: Aufgeputzter Spatz aus Paris

Nicht jeder ist Millionär, weil er's geerbt hat. Manche haben sich das Siebenstellige selbst erarbeitet. Wie der Renault Clio. Der hat klein begonnen, 1990, als Nachfolger des R5, mit einer Länge von knapp unter 3,7 Metern und einem Gewicht von deutlich unter 900 Kilogramm. Das war der Grundstein für mittlerweile rund 16 Millionen abgesetzte Fahrzeuge. In seinen fünf Generationen war der nach der Muse der Geschichtsschreibung Benannte auch Dreitürer und, über zwei Modellphasen hinweg, ebenso Kombi (Grandtour). Mit dem Eintritt in die aktuelle Entwicklungsstufe, die fünfte, ist er ausschließlich fünftürig, damit ein Hatchback. Als solcher hat er 2019 seinen Einstand gefeiert. Gegenüber dem Erstling ist er nicht exorbitant gewachsen, mit 4,05 Metern, und er hat auch, in der Basisversion, nicht über die Maßen zugenommen, mit ab 1.017 Kilogramm. In der Hybridversion, die im Antriebsprogramm bleibt, summiert sich das Gewicht allerdings auf gut 1,3 Tonnen.

Der Clio ist und bleibt ein unverzichtbares Mitglied der Renault-Modellfamilie! Valeska Haaf, Pressesprecherin Renault Österreich

Daran hat auch das Facelift, nach Renault-Nomenklatur als „Phase II“ bezeichnet, nichts geändert. Ebenso wenig wie an den Benzinmotorisierungen. Es bleibt bei einem 1,0-Liter, mit 67 oder (durch Turboaufladung generiert) 90 PS. Der Teilzeitelektriker (E-Tech Full Hybrid 145) hat etwas mehr Systemleistung, jetzt sind es 143 PS (Verbrauch ab 4,3 Liter). Endgültig passé ist im Clio der Diesel, Renault sieht den Hybriden als mindestens gleichwertigen Ersatz.

Identifizierbar ist die zweite Entwicklungsstufe des Clio V anhand der komplett überarbeiteten Frontoptik, mit schärferem Blick aus LED-Licht auf Linie der vom Mégane E-Tech initiierten Elektro-Designsprache. Weniger davon beeinflusst ist das Interieur, es bleibt bei den ohnehin noch nicht unmodernen Ingredienzien wie Sieben- oder Zehn-Zoll-Touchscreen (je nach Ausstattung), garniert mit herkömmlich analogen Reglern. Insgesamt hat Renault dem kleinen Pariser einen sportlicheren Touch verpasst. Dasselbe gilt auch für das Fahrwerk. Damit wirkt die neue Topausstattungsstufe (Esprit Alpine) stimmig und kommt auch fahrdynamisch glaubwürdig rüber.

Neu: Renault Clio

Ab Oktober, die Preise standen zu Redaktionsschluss noch nicht fest.