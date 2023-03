Neuer Espace: Vom Raumschiff zum SUV

Werbung

Ein wenig vorweggenommen hatte Renault die große Mutation des Espace bereits, in der Generation Nummer 5. Man ging weg vom Monospace-, hin zum Two-Box-Konzept, dazu kam eine in der familiären Van-Klasse ungewöhnliche Bodenfreiheit von 16 Zentimetern. Jetzt ist der Genre-Wechsel vollzogen. Der Neue, Generation Nummer 6, ist nun eine vollendete Crossover-Tatsache, angesiedelt im D-Segment, mit einer Länge von 4,72 Metern (der aktuelle Espace misst 4,86 Meter). Trotzdem will die Rhombusmarke die DNA des einstigen Klassenbegründers in den vom Familien-Raumschiff zum SUV-Mutierten verpflanzt haben. Argumente sind unter anderem: Geräumigkeit (777 bis 1.818 Liter Kofferraumvolumen), Innenraumvariabilität (die zweite Reihe ist um 22 Zentimeter längs verschiebbar) und Familientauglichkeit (bis zu sieben Sitzplätze). Unterbau dafür ist die modulare Plattform der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi (CMF-CD).

Der neue Espace ist ein Schlüsselmodell für unseren Aufstieg in eine höhere Klasse! Valeska Haaf, Pressesprecherin Renault Österreich

Kürzer ist der Espace nun, als SUV, um 14 Zentimeter, und niedriger, um 3,2 Zentimeter. Außerdem leichter, um 215 Kilogramm (ab 1.587 Kilogramm Leergewicht). Damit sollte der Antrieb, ein Vollhybridsystem mit 199 PS Systemleistung, ein leichtes Spiel haben. Die Kooperation aus 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner und zwei Elektromotoren kommt – wie bei den E-Tech-Varianten des Clio, Captur, Arkana und Austral – ohne ein konventionelles Getriebe aus und soll den Vorgänger an Genügsamkeit bei Weitem übertreffen. Renault gibt einen Spritkonsum von (ab) 4,7 Litern pro 100 Kilometer im Normmix an. Auch mit Emissionen soll diese Motorisierung sparsam sein: (ab) 105 Gramm CO2 pro Kilometer sind in den technischen Daten vermerkt. Trotz munter klingender Fahrleistung: 8,8 Sekunden für null auf 100, Höchstgeschwindigkeit 175 km/h.

Die Bodenfreiheit des neuen Espace misst 18 Zentimeter. Allradantrieb wird es, wie üblich in Renaults SUV-Palette, trotzdem nicht geben. Dafür hat man je nach Ausstattungsniveau eine Vierradlenkung implantiert. Damit reduziert sich der Wendekreis von 11,6 auf 10,4 Meter.

Neu: Renault Espace VI

Ab Sommer bestellbar, Auslieferungen ab Herbst. Die Preise stehen aktuell noch nicht fest. Vier Ausstattungsstufen: Techno, Esprit, Alpine und Iconic. Bis zu 32 Assistenzsysteme sind möglich.