Scénic, neu gedacht, elektrisch gemacht

Fünf Millionen sind keine Kleinigkeit. So oft und ein bisschen öfter hat sich der Renault Scénic bis dato verkauft. Der Familien- Van, als Fünf- und als verlängerter Siebensitzer im Modellprogramm, basierte auf dem Mégane. Das tut der Neue auch. Auf dem elektrischen Kompakten. Nur ist er kein Monospace mehr, sondern ein Hatchback mit SUV-Elementen, samt angehobener Sitzposition. Der Karosserieschnitt ist komplett eigenständig, gegenüber dem Schrägheck-Mégane ist er in alle Richtungen gedehnt und gestreckt, dazu kommen die elektrotypischen Designelemente à la Renault. Außen wie innen. Dennoch ist er auf den ersten Blick als Scénic identifizierbar. Nicht nur im Scheinwerferlicht der IAA Mobility in München (war vergangene Woche), wo sich der Franzose erstmals vor Publikum präsentiert hat.

Der neue Scénic E-Tech Electric ist konsequent auf Effizienz und Nachhaltigkeit ausgelegt! Valeska Haaf, Pressesprecherin Renault Österreich

Konzipiert ist der elektrisch gedachte Familiäre als Fünfsitzer (eine Streckversion wird es nicht geben, die Siebensitzrolle ist dem Espace zugedacht).

Antrieb ist ein Elektromotor, zuständig für die Vorderachse. Je nach Batteriekapazität (60 oder 87 kWh) leistet er 170 oder 220 PS. Die Reichweiten: bis zu 420 bzw. bis zu 620 Kilometer. Schnellladen ist möglich mit bis zu 130 respektive bis zu 150 kW.

Das Interieur ist, im Gegensatz zum Exterieur, vom Mégane E-Tech bereits bekannt, samt Instrumentencluster, inklusive hochgestelltem Zentraldisplay. Allerdings ist das Betriebs- und Bediensystem verfeinert, in Bezug auf die Grafik und die Funktionen. Materialseitig setzen die Franzosen auf Alternatives. Leder hat dabei keinen Platz, dafür Kunststoff- und andere Recyclate. Die Rhombusmarken-Verantwortlichen beziffern den Gesamtanteil wiederverwerteter Werkstoffe mit 24 Prozent. Dazu gehört das Panoramadach – mit 50 Prozent Altglasanteil.

Auf aktuellem und komplettem Stand ist selbstredend die Sicherheitsmitgift – mit bis zu 30 elektronischen Helfern. Einer davon ist der aktive Fahrassistent, der teilautomatisierte Fortbewegung auf Stufe zwei ermöglicht. Und der elektrische Scénic ist musikalisch: Das Sounddesign stammt vom französischen Musiker, Komponisten und Musikproduzenten Jean-Michel Jarre.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault, Clememt Choulot

Neu: Renault Scénic E-Tech Electric

Marktstart im zweiten Quartal 2024, Preise noch offen. Extra: interaktives Solarbay-Glasdach mit vierstufig einstellbarer Verdunklung.