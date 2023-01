Das Autojahr 2022: Es war „net guat“ …

Werbung

Klima …

Das Thema „Klebeaktivisten“ beschäftigt natürlich auch die Autobranche. Klaus Edelsbrunner, Obmann des Bundesgreminius des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer Österreich, ist damit nicht „happy“. Er fürchtet, dass das Negative auf die Autohändler abfärbe. Zugleich betont Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure: „Wir sind in Österreich nach Belgien das zweitteuerste Land in Europa bei der Besteuerung von Pkw!“ Und: „Die individuelle motorisierte Mobilität muss leistbar bleiben, das Auto darf kein Luxusgut sein - und sie muss nicht im Widerspruch zum Klimaschutz stehen.“

Bezüglich Elektroauto fordert Kerle einen dringenden Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie eine Vereinheitlichung bei der Bezahlung. Von einheitlich Tempo 100 auf der Autobahn hält Kerle nichts: „Die 30 Prozent Kraftstoff- bzw. CO2-Einsparung ist reine Theorie, in der Praxis reden wir hier von drei Prozent.“

Elektroauto …

Der Boom bei den Elektroautos bleibt aus. 2022 gab es „nur“ ein Plus von 2,4 Prozent bei den Neuzulassungen (gesamt 34.165 in Österreich, Marktanteil 15,9 Prozent). Laut Kerle wurden im zweiten Halbjahr vor allem von deutschen Produzenten weniger Pkw nach Österreich geliefert, weil sie selbst gebraucht wurden.

Für den Fahrzeughandel ist es essenziell, die E-Fuels für den bestehenden (Verbrennungsmotor-)Fahrzeugbestand zu forcieren. Kerle: „Auch die Wasserstofftechnologie muss als alternative Antriebsform mehr berücksichtigt werden.“

Händlersterben …

Die Pkw-Neuzulassungen liegen weiter unter dem Vorkrisenniveau (2022: 215.050, 2019 vor Corona: 329.363). Edelsbrunner: „Fehlende Neuzulassungen spüren wir zeitlich versetzt natürlich auch bei der Auslastung in unseren Betrieben. Bei fallenden Stückzahlen im Handel und bei Reparaturen wird es für Betriebe immer schwieriger, über die Runden zu kommen.“

Man rechne, dass in den nächsten zwei, drei Jahren 15 Prozent der rund 20.000 Betriebe österreichweit sterben werden. In erster Linie kleine Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern. Die Umstellung vom klassischen Händler zum Agentursystem beschleunige das Händlersterben. Agentursystem heißt: Der Händler nimmt die Rolle eines Agenten ein, vermittelt zwischen Hersteller und Kunden und erzielt die Einnahmen auf Provisionsbasis.

Talsohle überschritten …

Kerle: „Es gibt Signale, dass sich die Lieferengpässe in der Zulieferindustrie in den nächsten Monaten wesentlich verbessern und mit einer stabilen Produktion in den nächsten Monaten gerechnet werden kann. Das sind gute Vorzeichen dafür, dass mit dem Jahr 2022 die Talsohle des Automobilmarktes durchschritten werden kann.“

Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen (Ukraine-Krieg, Inflation) rechne man aber nur mit einem überschaubaren Plus des Gesamtmarktes für 2023. Eine Zahl wollen die Autoprofis nicht nennen.

NÖ Pkw-Markt 2022 …

41.278 Pkw wurden 2022 neu zugelassen (2021: 44.860, 2020: 47.614). Davon 17.342 Benziner, 8.215 Diesel, 7.785 Hybrid (Benzin) und 6.054 Elektro. Der zulassungsstärkste Bezirk ist Mödling (5.751), die meisten Elektroautos wurden in auch Mödling (802) neu angemeldet.

Die Top-10-Marken in NÖ:

1. VW (5.688), 2. Skoda (4.044), 3. BMW (2.613), 4. Hyundai (2.373), 5. Ford (2.251), 6. Seat (2.106), 7. Dacia (1.970), 8. Kia (1.907), 9. Toyota (1.754), 10. Audi (1.736).

