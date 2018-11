Seit der Übernahme von Opel durch den französischen PSA-Konzern (Citroën/Peugeot/DS) im vergangenen Jahr hat sich

einiges getan. In Rüsselsheim ist man aktiver denn je – das manifestiert sich auch bei den neuen Modellen!

Corsa GSi. Der kleine Kraftbolzen mit seiner athletischen Karosserie mit den großen Lufteinlässen an der Front sowie einem Interieur mit Sportsitzen, die zwar guten Seitenhalt bieten, aber dennoch bequem sind, überzeugt mit einem ausgezeichneten Fahrwerk und einem antrittsstarken 1,4-Liter-Turbobenziner mit 150 PS. Auffällig ist die hohe Elastizität des Vierzylinders, er kann nicht nur flott, sondern auch recht schaltfaul bewegt werden. Wer es ganz sportlich liebt, der kann auch 18-Zoll-Räder ordern. Ab 21.960 .

„Mit der neuen Modellreihe sind wir auf einem guten Weg!“ Lukas Hasselberg, Pressesprecher Opel Österreich

Combo Life. Mit zwei Längen (4,40 und 4,75 Meter) ist der Familien-Van auch als Siebensitzer erhältlich, das Design erinnert eher an einen Pkw als an ein Nutzfahrzeug, von dem der Life eigentlich abstammt. Die Motorisierung besteht aus drei Dieseltriebwerken mit 1,5 Litern Hubraum und Leistungen zwischen 76 und 130 PS, wobei das Toptriebwerk mit einer Acht-Stufen-Automatik erhältlich ist. Dazu kommt ein 1,2-Liter-Benziner mit 110 PS, er ist mit einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder einem Acht-Stufen-Automatikgetriebe erhältlich. Natürlich entsprechen die Antriebe der Abgasnorm Euro 6d-Temp. Der Combo Life ist ein an- genehmer Begleiter – vor allem mit Familie – sowohl auf Kurz- als auch Langstrecke. Der günstigste Combo Life kostet 21.000 . Vorsteuerabzugsfähig.

Insignia. Den Grand Sport/ Sports Tourer gibt es ab sofort mit einem neuen 200 PS starken 1,6-Liter-Vierzylinder. Im Zusammenspiel mit dem adaptiven Fahrwerk ist der Insignia ein angenehmer Reisewagen, der sich auch für den Flotten- und Berufsbetrieb hervorragend eignet. Empfehlenswert ist die sechsstufige Automatik, zusammen mit dem für einen Benziner hervorragenden Drehmoment lässt sich das Flaggschiff der Marke toll bewegen. Neu ist auch ein Infotainmentsystem, das keine Wünsche offen lässt. Ab 37.190 .

Grandland X. Opels größter SUV brilliert mit einem neuen 177 PS starken Diesel, der selbstverständlich der Abgasnorm Euro 6d-Temp entspricht. Ein komfortables Fahrwerk und gleich fünf zur Auswahl stehende Fahrmodi sorgen auf jedem Untergrund für sicheres Vorankommen, die Traktionskontrolle

der Vorderräder ist bereits von der französischen Mutter bekannt. Allradantrieb gibt es auch für Geld und gute Worte nicht, der Hersteller begründet dies mit einer respektablen Gewichtsersparnis. Für den Endantrieb sorgt eine Acht-Stufen-

Automatik. Ein Infotainmentsystem der letzten Generation ist ebenfalls mit an Bord. Ab 35.940 .

Astra. Last but not least gibt es den Astra nun mit einem 1,6- Liter-Turbodiesel mit 150 PS. Der neue Motor überzeugt durch eine grandiose Elastizität, die vor allem in der bergigen Schweiz (wo unsere Testfahrten stattfanden) voll zur Geltung kommen konnte. Den Kompakten gibt es derzeit nur mit einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe, das aber ausgezeichnet ist. Ab 28.030 .

Alle genannten Opel-Modelle sind ab sofort zu haben.