Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.470 x 1.820 x 1.450 Millimeter, Radstand 2.700 Millimeter, Wendekreisdurchmesser 10,6 Meter, Eigengewicht 1.575 Kilogramm, Kofferraumvolumen 357 bis 1.417 Liter.

Motor: Elektromotor, 136 PS, 295 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 165 km/h, in 9,9 Sekunden auf Tempo 100 (im Sportmodus), Lithium-Ionen-Polymer-Batterie mit 38,3 kWh Kapazität, Stromverbrauch 13,8 KWh pro 100 Kilometer, Aufladung an einer 50-kW-Schnellladestation (Gleichstrom, über CCS-Kabel, null auf 80 Prozent) in ca. 57 Minuten, Aufladung an einer 230-V-Steckdose (Wechselstrom, über ICCB-Kabel, null auf 100 Prozent) in ca. 16 Stunden.

Kraftübertragung: Frontantrieb, einstufiges Getriebe.

Preis & Serienausstattung: ab 42.490 Euro (Testauto) – u. a. autonomer Notbremsassistent inklusive Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurfolgeassistent, Querverkehrswarner hinten, Navigationssystem, Telematiksystem Blue Link, Infinity-Soundsystem, Le-

derausstattung, Sitzheizung hinten.