2016 wagte Seat seinen ersten Vorstoß ins SUV-Segment: Der Ateca kam auf den Markt, ein Bestseller wurde geboren – bis dato wurde er über 300.000 Mal verkauft. Jetzt hat man ihn für die zweite Lebenshälfte fit gemacht.

Optisch präsentiert sich der neue Ateca frischer, emotionaler und selbstbewusster – es handelt sich dabei um keine Revolution, sondern um eine Evolution. Neu ist die Ausstattungslinie Xperience (siehe Bild), sie ist nach Reference, Style und FR die vierte Ausstattungslinie – und „sie verleiht dem Wagen eine deutliche Offroad-Betonung“, unterstreichen die Designer aus Spanien. Der Fünftürer wird übrigens nicht auf der iberischen Halbinsel produziert, sondern in Tschechien, konkret in Kvasiny. Neue Türenverkleidung, neue Sitzpolsterung, neue Ziernähte – der neue Innenraum präsentiert sich eleganter und hochwertiger.

Ein Highlight ist natürlich auch das neue Virtual Cockpit. Das Top-Infotainment kommt mit einem Navigationssystem und unterstützt Apple CarPlay sowie Android Auto. Die Sprachsteuerung wird mit „Hola, Hola“ aktiviert. Cool die SeatConnect-App: Sie zeigt an, wo das Auto geparkt ist, ob das Licht noch an ist, meldet Diebstahlversuche und kann auch als Schlüssel genutzt werden. Ideal für kalte Tage: die Lenkradheizung und die Windschutzscheibe mit ClimaCoat-Beschichtung (damit soll sich die Scheibe in zwei bis drei Minuten enteisen lassen).

„Der Ateca zählt aktuell zu den beliebtesten SUVs in Österreich. Jetzt steht die neue Version unseres Erfolgsmodells bei den Händlern für Probefahrten bereit …“ Wolfgang Wurm, Geschäftsführer Seat Österreich

Seat bezeichnet den neuen Ateca als „einen der sichersten und intelligentesten Kompakt-SUVs am Markt“. Eine feine Sache ist der aktive Abstandsassistent, der per GPS und eingebauten Kameras die Geschwindigkeit anpasst. Zusammen mit dem Spurhalteassistent füttert er auch den sogenannten Travel Assist, der bis 210 km/h teilautonomes Fahren ermöglichen soll (die Hände müssen dabei immer am Steuer bleiben).

Bei den Dieselmotoren hat Seat das 1,6-Liter-Aggregat gestrichen, stattdessen gibt es jetzt ausschließlich einen 2,0-Liter mit SCR-Kat und doppelter AdBlue-Einspritzung (im Mittelpunkt stand „die maximale Effizienz“, die strenge Euro 6d wird erfüllt), 115 und 150 PS stark. Einstiegsbenziner: 1,0-Liter-Dreizylinder mit 115 PS.