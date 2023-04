Wolfgang Wurm: Vom Holzhacker-Gedanken zum Geschäftsführer

Ein kurzer Rückblick auf 2022 – zufrieden?

Wolfgang Wurm: Insgesamt muss man sagen, dass der Pkw-Gesamtmarkt im dritten Jahr in Folge bescheiden war. Die Liefersituation hat uns im Vorjahr wieder wirklich sehr gefordert. Wir haben die höchsten Auftragsbestände aller Zeiten, aber wir können noch nicht so wie gewollt ausliefern. Das Wichtigste für mich ist aber, dass wir dennoch als Sieger hervorgegangen sind. Für den Markt kann keiner was, für den Marktanteil schon. 2022 hatten Seat und Cupra in Österreich einen Marktanteil von 7,3 Prozent. Die zwei Marken steigen also nach wie vor. Ich sehe zudem positiv in die Zukunft, denn irgendwann müssen wieder mehr Autos gekauft werden, weil der Bestand ja immer älter wird. Ich habe auch die Ehre, dass ich für den Kundendienst des Porsche-Konzerns österreichweit zuständig bin – und da habe ich ein lachendes Auge, denn die Leute fahren nicht weniger und deshalb wird mehr repariert. Die Kundendienstumsätze sowie die Teileumsätze sind im Steigen. Unter dem Strich war für uns 2022 ein finanziell gutes Jahr, wir dürfen zufrieden sein.

Und die Erwartungen für 2023?

Wurm: Derzeit haben wir im Konzern leider noch immer einen Auftragsbestand von knapp 70.000 Autos. Diesen müssen wir natürlich so schnell wie möglich abarbeiten, bis Herbst sollte das erledigt sein. Wir merken auch schon, dass die Werke wieder wesentlich runder produzieren. Die Halbleiterversorgung wird auch schon besser, ist aber noch lange nicht so, wie sie sein sollte. Hinzu kommt, dass die Autos aufgrund der Krisen und Inflation nicht billiger und die Leute nicht reicher geworden sind, ganz im Gegenteil. Und auch die Elektroautos haben ihren Preis, da sind wir von einem Kleinwagen-Segment weit weg. Ich schätze, dass der Pkw-Gesamtmarkt heuer bei 250.000 Stück liegen wird (2022 waren es österreichweit 215.050 Pkw-Neuzulassungen, damit war die Zahl der Pkw- Neuzulassungen 2022 so niedrig wie zuletzt vor 43 Jahren – Anmerkung der Redaktion).

Die längste Lieferzeit bei einem Ihrer Autos?

Wurm: Die längste Lieferzeit ist derzeit beim Škoda Enyaq iV. Wenn ich den Wagen jetzt bestelle, bekomme ich ihn heuer nicht mehr. Leider. Beim Cupra Born haben wir mittlerweile eine normale Lieferzeit, sprich drei bis vier Monate. Beim Liebling der Österreicherinnen und Österreicher, beim Škoda Octavia, wartet man derzeit ungefähr ein halbes Jahr.

Ist das Elektroauto der Weisheit letzter Schluss, das Auto der Zukunft?

Wurm: Ich bin für die Technologieoffenheit. Wir müssen alles nutzen, um den CO2-Ausstoß kontinuierlich nach unten zu bringen. Da darf man auch nicht nach Ideologien vorgehen. Das Elektroauto ist für den urbanen Bereich unschlagbar. Das Elektroauto ist in punkto Umwelt und Effizienz alternativlos – aus einer einfachen physikalischen Erkenntnis: Mit einem Elektroantrieb kommt man mit der gleichen Menge Energie viermal soweit wie mit dem besten Verbrenner. Unser bester Verbrenner bezüglich Wirkungsgrad ist der Diesel. Das mag keiner hören, ist aber trotzdem so.

Ab 2035 dürfen in der EU nur mehr Elektroautos oder E-Fuel- Autos neu zugelassen werden. Was passiert mit den vielen Verbrennerautos (mehrere Millionen), die es 2035 noch geben wird?

Wurm: Der höchste Ansatz, um den CO2-Ausstoß rasch nach unten zu bekommen, ist eigentlich, den Bestand weniger CO2 emittieren zu lassen. Ein Ansatz ist E10, wo man Ethanol dem Treibstoff beimischt, das ist auch klug so. Aber auch das Thema E-Fuel ist meiner Meinung ein spannender Ansatz, mit Zukunftspotenzial.

Hört die Politik zu wenig auf die Experten?

Wurm: Man soll den Erfindergeist des Menschen nicht beschränken, man braucht aber eine Politik, die den klaren Rahmen vorgibt. Aber die besseren Erfinder sitzen nicht im Parlament, sondern woanders.

Ist die E-Ladeinfrastruktur derzeit ein Problem?

Wurm: Nein! Bezüglich E-Ladeinfrastruktur hat sich schon einiges getan – und da wird sich noch viel tun (müssen)! Ich denke, dass zum Beispiel auch alle großen Tankstellen bald E-Ladestellen haben werden. Das ist auch im Sinne der Shops. Außerdem geht es da auch um das CO2-Gegengewicht zur Raffinerie.

Ist das Elektroauto der Tod der Werkstätte?

Wurm: Man darf bitte die nicht überschätzen. Ein Elektromotor wird schwer kaputt, ein moderner Verbrennungsmotor auch. Elektroautos haben zum Beispiel einen höheren Bremsen- und Reifenverschleiß und die Kühlflüssigkeit muss ebenfalls regelmäßig kontrolliert werden. Also: Auch ein Elektroauto muss zum Service, um sicherzugehen, dass alles funktioniert.

Wie wichtig ist für Sie der Plug- in-Hybrid?

Wurm: Sehr! Ich sehe den Plug-in-Hybrid als Brückentechnologie, als Brückenbauer! Der Plug-in-Hybrid ist ideal für Menschen, die sich noch nicht über ein Elektroauto drübertrauen. Er ist quasi der Einstieg in die Elektromobilität! Mittlerweile gibt es ja schon Plug-in-Hybride, die rein elektrisch um die 100 Kilometer schaffen. Selbstverständlich muss man regelmäßig elektrisch fahren, sonst ist das Ganze ein Etikettenschwindel.

Sie haben jetzt vor kurzem Škoda Österreich als Geschäftsführer übernommen – wie geht sich das zeitlich noch aus, wann schläft man da?

Wurm: Das geht alles! Wir sind einfach ein gutes Team! Ich habe Leute, auf die ich mich blind verlassen kann. In großen Hierarchien geht viel Zeit verloren, bei uns wird immer noch viel in der Teeküche besprochen. Und ja, ich schlafe gut, aber manchmal zu wenig.

Was ist das Geheimnis des Seat/ Cupra- Erfolges in Österreich?

Wurm: Tolle Produkte mit einem guten Preis/Leistungs-Verhältnis. Und sensationelle Händler, die ihr Geschäft beherrschen und auf die Verlass ist. Nur gemeinsam ist man erfolgreich, nur gemeinsam sind wir stark! Mit der Performance-Marke Cupra haben wir übrigens mit 2,7 Prozent jetzt aktuell den besten Marktanteil überhaupt – vor Spanien! Und alleine bei Cupra kommen in der nächsten Zeit sieben neue Modelle.

Bleiben wir gleich bei den Neuheiten: Worauf dürfen wir uns in der nahen Zukunft freuen?

Wurm: Bei allen Marken wird die Elektrifizierung vorangetrieben. Es werden viele neue Autos kommen – siehe Cupra Tavascan oder Urban Rebel, siehe Škoda Superb oder Kodiaq ... Aber mehr möchte ich vorerst nicht verraten.

Wie lange wird der SUV-Boom noch anhalten?

Wurm: Der SUV-Boom wird weiterhin anhalten. Vielleicht wird der SUV bei den Verbrennern aus Verbrauchsgründen etwas niedriger, aber an das bequeme Ein- und Aussteigen sowie die gute Rundumsicht haben sich die Kunden gewöhnt, und darauf werden sie nicht mehr verzichten wollen. Der SUV hat zudem den Ruf der Freiheit, ich kann überall mit ihm hinfahren, wenn ich will, auch wenn keiner letztendlich ins Gelände fährt.

Zum Abschluss: Wie war das damals mit der Holzhacker-Sache wirklich?

Wurm: Ich war nicht immer der beste Schüler (Wolfgang Wurm absolvierte die HTL mit Schwerpunkt Chemie – Anmerkung der Redaktion). Und da haben mein Freund und ich überlegt, nach Kanada auszuwandern und Holzhacker zu werden. Wir hatten sogar die kanadische Botschaft kontaktiert. Aber letztendlich wurde die Matura gemacht, Kanada war dann kein Thema mehr (danach aber ein fertiges Psychologie-Studium – Anmerkung der Redaktion) ...