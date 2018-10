Von 4. bis 14. Oktober findet der Pariser Autosalon statt – mit dabei: der Vision RS. Die Studie ist – so betonen die Skoda-Leute – „wegweisend“! Und zwar in drei Punkten:

Der 4,4 Meter lange Fünftürer zeigt, wie der neue Kompaktwagen von Skoda aussehen könnte bzw. wird (einfach scharf!). Auch wenn es offiziell noch niemand bestätigt: Es handelt sich dabei um den neuen Rapid Spaceback, der im zweiten Quartal 2019 in Österreich an den Start gehen wird. Es wird aber nicht nur beim Fünftürer bleiben, es könnte auch ein Shooting Brake kommen.

„Das Serienmodell wird sehr viel vom Vision RS haben, da wird sich optisch nur mehr wenig ändern!“ Karl Neuhold, Leiter Exterieurdesign Skoda

Die Studie hat einen Plug-in-Hybridantrieb. Mit einer Systemleistung von 245 PS (1,5-Liter-Turbobenziner plus Elektromotor). Tempo 100 soll in nur 7,1 Sekunden erreicht sein, zugleich wird eine CO2-Emission von 33 Gramm pro Kilometer angegeben. Rein elektrisch und somit emissionsfrei ist eine Reichweite von bis zu 70 Ki-

lometern möglich. Ladezeit der 13-Kilowattstunden-Lithium-Ionen-Batterie: 2,5 Stunden (an einer Ladestation). Der Plug-in-Hybridantrieb wird fix kommen – welches Skoda-Modell ihn bekommen wird, ist derzeit allerdings noch top se-cret. Ein weiteres Beispiel für Nachhaltigkeit sind die Fußmatten aus Pinatex, einem Stoff mit einer Gewebestruktur aus Carbon. Die Fasern des Hochleistungsmaterials werden aus Blättern des Ananasbaums gewonnen.

RS steht bei Skoda für „Rallye Sport“. Mit dem Vision RS wird eindrucksvoll unterstrichen, dass dieses Thema (Fahrspaß zum Quadrat) auch in Zukunft wichtig sein wird. In Paris wird feiert der Kodiaq RS Weltpremiere: Der erste RS-SUV der Tschechen hat einen Bi-Turbodiesel mit 240 PS und 500 Newtonmeter – der stärkste Seriendiesel von Skoda!