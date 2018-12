Skoda blickt auf eine lange Motorsport-Tradition zurück (exakt sind es 117 Jahre) und nutzt seit 1974 das Kürzel RS (die zwei Buchstaben stehen für RallyeSport). Bereits vor seiner Weltpremiere hat sich der Kodiaq RS seinen ersten Rekord gesichert: Sabine Schmitz (die einzige Frau, die das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen hat) bewältige mit dem Skoda die rund 21 Kilometer lange Nordschleife des Nürburgrings in 9:29,84 Minuten. Das bedeutet: Rundenrekord für siebensitzige SUVs. Respekt! Ehre, wem Ehre gebührt …

Ein auserwählter Kreis an Motorjournalisten – darunter der NÖN-Motorchef – durfte den Performance-SUV in Südspanien fahren. Erster Eindruck: Wow! Das 240 PS und 500 Newtonmeter starke 2,0- Liter-Dieselaggregat (natürlich Abgasnorm Euro 6d-Temp, erster Skoda mit Biturbo) verbindet Spitzenleistung (Topspeed 221 km/h, in 6,9 Sekunden ist Tempo 100 erreicht), Lifestyle und Nachhaltigkeit (ab 6,4 Liter pro 100 Kilometer bzw. ab 167 Gramm CO 2 pro Kilometer) auf eine beeindruckende Weise. Nicht zu vergessen die hohe Alltagstauglichkeit (die Simply-Clever-Goodies begeistern immer wieder).

„Der Kodiaq RS vereint Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit mit bis zu sieben Sitzen. Diese Kombination ist einzigartig!“ Gregor Waidacher, Pressesprecher Skoda Österreich

Fahreindruck? Wieder wow! Handlich (dank Progressivlenkung), komfortabel und sportlich abgestimmt (dank adaptiver Fahrwerksregelung mit Fahrprofilauswahl) … Braucht man nicht unbedingt, aber hat das gewisse Extra: Dynamic Sound Boost. Je nach Fahrprofil oder Wunsch des Fahrers können unterschiedliche Sounds generiert werden – im Comfort-Profil klingt der Wagen sanft und zurückhaltend, im Normal/Snow-Profil bereits deutlich dynamischer und im Sport-Profil besonders kraftvoll. Weiters gibt es noch das Eco-Profil (sehr leise) und den Individual-Modus.

Laut Hermann Prax (Leiter der Skoda-Produktkommunikation) wird es übrigens keinen Kodiaq RS mit Benzinmotor geben: „Für uns ist der Diesel nach wie vor sehr wichtig!“ Dafür schließt der gebürtige Salzburger nicht aus, dass es bald einen Karoq RS geben könnte. Abwarten – und Tee trinken.