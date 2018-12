Skoda setzt den nächsten Entwicklungsschritt: Die Tschechen erneuern mit dem Scala ihre Kompaktklasse. Damit soll diese Fahrzeugkategorie insgesamt neu definiert werden. Getauft wurde der Neue dieses Mal nicht auf einen wiederbelebten Namen aus der langen Markengeschichte: Es soll vielmehr mit dem (lateinischen) Vokabel für „Treppe“, „Leiter“, „Stiege“ nicht nur symbolhaft ausgedrückt werden, dass der nächste Aufwärtsschritt gesetzt wurde.

„Der Scala ist eine komplette Neuentwicklung – er setzt in der Kompaktklasse neue Standards in Sachen Technologie, Sicherheit und Design!“ Gregor Waidacher, Pressesprecher Skoda Österreich

Optisch setzt Skoda auf eine Fortführung der aktuellen Designlinie mit weniger Pragmatismus als bisher. Einen Ausblick hatte die Studie Vision RS geliefert, mit prägnant akzentuierter dynamischer Formensprache (siehe verlängerte Heckscheibe) unter Einbeziehung tschechischer Glasschliffkunst (siehe Grafik der serienmäßigen LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten). Damit setzt der Scala das Initial für den Auftritt der kommenden Modelle.

Technische Basis ist die MQB-A0-Plattform (Kleinwagen-Querbaukasten) des VW-Konzerns. Die schafft geräumig-luftigen Raum für fünf Personen und reichlich Gepäck (Ladeabteil: 467 bis 1.410 Liter) – auf einer Grundfläche von 4.362 mal 1.793 Millimetern (Länge/Breite), einer Höhe von 1.471 Millimetern sowie einem Radstand von 2.649 Millimetern.

Erdgasvariante folgt

Als Antriebe stellt Skoda zum Start zwei Benziner und einen Diesel aus dem Konzernregal zur Auswahl. Alle sind mit einem Partikelfilter versehen, die Selbstzünder via SCR-Kat und AdBlue-Einspritzung abgasgereinigt, damit durchwegs Euro-6d-Temp-zertifiziert. Bei den Ottos handelt es sich um einen 1,0-Liter-Dreizylinder mit 95 oder 115 PS sowie einen 150 PS starken 1,5-Liter-Vierzylinder mit Zylinderabschaltung. Der Selbstzünder ist ein 1,6-Liter mit 115 PS. Alle Aggregate verfügen über Bremsenergierückgewinnung. An Getrieben stehen je nachdem manuelle Fünf- und Sechs-Gang-Schaltungen sowie ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl. Im Laufe des kommenden Jahres folgt für den Fünftürer eine Erdgasvarian-te (auf Basis des 1,0-Liter-Benziners).

Auch mit Sportfahrwerk

Das Ausstattungsoffert, wie gewohnt reichhaltig, samt erweiterten Simply-Clever-Zutaten (siehe eine schwenkbare Anhängerkupplung), inkludiert nun Goodies wie ein Sportfahrwerk (15 Millimeter tiefer gelegt) mit zwei Fahrmodi und vier Fahrprofilen. Das kann der Sportlichkeit oder der Sparsamkeit dienen.

Eingebettet ist man dabei in ein engmaschiges Netz an mechanisch und elektronisch generierter Sicherheit: bis zu neun Airbags, Fahrhelfer von Spurhalte- über

Toter-Winkel- bis Notbremsassistent können an Bord sein, ebenso adaptiver Abstandsregeltempomat und Rückfahrkamera. Maß-stäbe setzen soll der Scala auch bezüglich Digitalisierung: Herzstück ist das virtuelle Cockpit mit 10,25 Zoll Bildschirmgröße. Dazu kommt ein Infotainment-Touchdisplay, freistehend auf dem Armaturenbord, mit bis zu 9,2 Zoll. Serienmäßig eingebaut ist eine eSIM-Card zur permanenten Internetanbindung via LTE-Netz. Ein Online-Dienste-Paket ermöglicht Zugriff auf spezifische Apps sowie Fernzugriff auf Fahrzeugfunktionen (Ver- und Entriegeln, Abfragen des Treibstoffstands etc.).

Seine Weltpremiere feierte der Scala in Tel Aviv (die NÖN war live dabei). Aus zwei Gründen: Skoda ist in Israel die Nummer 1 unter den europäischen Marken. Und der tschechische Hersteller kooperiert mit einer Reihe von örtlichen IT-Unternehmen im Bereich Automotive Elektronikentwicklung.