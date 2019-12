Skoda geht die Antriebselektrifizierung von oben und von unten her an: mit dem Plug-in-Hybrid Superb iV und dem Vollelektriker Citigoe iV.

Mehr als zehn elektrifizierte Modelle hat Skoda bis 2022 in Aussicht gestellt. Bis 2025 sollen die CO2-Emissionen der gesamten Flotte gegenüber 2015 um 30 Prozent minimiert sein. Und 2025 wollen die Tschechen 25 Prozent der Modellpalette entweder mit Stromunterstützung oder mit elektrischer Energie aus Batterien ausgerüstet haben. Ein Vorhaben, das sich nicht alleine auf Fahrzeuge konzentriert, sondern auf ein nachhaltiges Mobilitätsnetzwerk (mit unter anderem Car- Sharing-Modellen, Fahrtendiensten, Parkplatzsuch- und Service-Apps).

Das Startsignal haben Showcars im Rahmen von Automessen gesetzt. Sehr realitätsnah wirkte das weiterentwickelte Konzept Vision iV auf dem heurigen Autosalon in Genf. Es ist ein SUV-Coupé mit rein elektrischem Antrieb, das für das kommende Jahr angesagt ist. Die Typenbezeichnung iV – wie „intelligent, innovative, inspiring Vehicle“ – markiert jene Submarke, die Skoda zum Start in die E-Mobilität neu einführt.

„Die Elektromobilität ist ein zentraler Eckpfeiler der Skoda-Nachhaltigkeitsstrategie. Der Superb iV und der Citigoe iV setzen das Startsignal!“ Gregor Waidacher, Pressesprecher Skoda Österreich

Unter diesem Label laufen die beiden Startmodelle, die noch vor Winterbeginn in Amsterdam zur ersten Erprobung bereitgestellt waren: der Superb iV (Limousine und Combi) und der Citigoe iV. Ersterer ist ein Plug-in-Hybrid auf Basis der VW-Konzerntechnik, die im jüngst upgedateten VW Passat bereits im Einsatz ist. Zweiterer macht jetzt das Trio der elektrifizierten Kleinstwagen komplett, gemeinsam mit dem vor kurzem upgegradeten VW e-up! und dem neu eingeführten Seat Mii electric.

Mit dieser ersten Elektrowelle spannt Skoda den Rahmen vom derzeit größten bis zum kleinsten Segment. Der Antrieb des elektrifizierten Flaggschiffs Superb besteht aus einem 1,4-Liter-Benziner mit 156 PS und einem Elektromotor mit 115 PS – Systemleistungsausbeute: 218 PS. Zusammengespannt ist das Duo mit einem sechsstufigen Doppelkupplungsgetriebe. Aufladbarer Energiespeicher ist ein Akku mit 13 kWh Kapazität. Diese Kombination ist gut für eine rechnerische Reichweite von 57 Kilometern (laut WLTP). Um Platz für die Batterie zu schaffen, wurde der Treibstofftank von 66 auf 50 Liter reduziert.

Auch kostet der Akku Kofferraum, es verbleiben aber in der Basis für die Limousine immer noch 485 gegenüber 625 Litern (Kombi: 510 gegenüber 660 Litern). Bei aller Antriebsvernunft kann der Superb in 7,7 Sekunden von 0 auf 100 sprinten und bis 224 km/h schnell sein. Beim forcierten Beschleunigen ist das Betriebsgeräusch des 1,4-Liter-Benziners doch prominent vernehmlich, doch im eher entspannten Gleitmodus hält er sich akustisch vornehm zurück. Fast geräuschlos geht es naturgemäß im reinen E-Betrieb vonstatten. Auf der gar nicht so sehr zurückhaltend gefahrenen Route waren 50 lokal emissionsfreie Kilometer lässig machbar. Das Ausloten der Höchstgeschwindigkeit war kein Thema: In den Niederlanden gelten auf der Autobahn maximal 130 km/h.

So weit ging es mit dem Citigoe iV gar nicht, er durfte dafür kreuz und quer durch Den Haag wieseln. Rund um die Gebäude des Regierungssitzes herrschen Tempo-30-Zonen vor, unzählige Schwellen bremsen allzu engagierten Vortrieb. Das richtige Terrain für die tschechische Kleinstwageninterpretation mit 83-PS-Elektromotor (plus 212 Newtonmeter), 36,8-kWh-Akku und einstufigem Getriebe.

Im Stop&Go-Verkehr macht sich die höchste Stufe des mehrstufig justierbaren Bremsrekuperationssystems bezahlt, die Bremse ist bloß auf den letzten Rollmillimetern im Einsatz. Der Bordcomputer verzeichnete sehr moderaten Energiebedarf (kaum mehr als 10 kW/h), eine entsprechende Anzeige im Kombiinstrument liefert permanent Infos über Stromvorrat und Restreichweite. Gesamt soll der Energiegehalt des Akkus 260 Kilometer ermöglichen. Ob 12,3 Sekunden für 0 auf 100 wirklich möglich sind, wurde nicht ausprobiert, das höchste der Gefühle waren rund 50 km/h …

Neu: Skoda Superb iV & Citigoe iV

Start & Preis. Markteinführung Fe-bruar 2020. Superb iV ab 44.160/ 45.070 Euro (Limousine/Combi – Listenpreise). Citigoe iV: ab 21.350 Euro, nach Abzug aller Boni und bei Porsche-Bank-Finanzierung ab 16.050 Euro.

Ladezeiten: Superb iV je nach Stromquelle und Lademodus dreieinhalb bis fünf Stunden. Citigoe iV je nachdem eine Stunde, vier Stunden und 15 Minuten oder zwölf Stunden und 43 Minuten auf 80 Prozent.