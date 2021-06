Suzuki mag, aus Sicht des österreichischen Automobilgeschäfts betrachtet, als kleine Marke erscheinen, mit einem aktuellen Marktanteil von 2,2 Prozent. Das hat nicht damit zu tun, dass der japanische Hersteller ein Spezialist für (auch allradgetriebene) Kleinwagen ist (nebst SUVs & Crossovern à la Vitara und SX4 S-Cross). Aus Motorradsicht betrachtet, sieht es auch hierzulande schon anders aus. Die Zweiräder aus Hamamatsu haben bei uns einen Marktanteil von 3,3 Prozent. Aus globaler Perspektive gesehen: Suzuki – hervorgegangen aus einem Unternehmen zur Herstellung von Webstühlen – ist als Produzent von Autos, Motorrädern, Außenbordaggregaten, Generatoren und Wasserpumpen in 210 Ländern weltweit präsent.

Die Österreich-Importorganisation wurde 1980 gegründet. Damit wären im Vorjahr Feiern anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums fällig gewesen. Doch noch vor dem Ende des Geschäftsjahres (jeweils von April bis März), sorgte der erste Corona-Lockdown für ein fast völliges Einfrieren aller Aktivitäten. Zudem erfolgte ein – noch nicht vorgesehener – Wechsel in der Geschäftsführung.

Roland Pfeiffenberger, der neue Boss und bei der Marke quasi bereits altgedient, weil 2001 als Kfz-Mechaniker eingetreten, konnte erst per Juli 2020 offiziell bestätigt seine Tätigkeit aufnehmen. Dennoch: Die Hände in den Schoß legen war nicht angesagt. Im Gegenteil: Man konzentrierte sich auf eine Aktualisierung der internen Strukturen, der Ausbildung und Schulung, modernisierte die Infrastruktur und forcierte den Zusammenhalt zwischen den momentan 45 Mitarbeitern und 155 Auto- sowie 38 Zweiradpartnern (Stand: 15. Mai 2021).

„Auch wenn das Jahr 2021 noch immer unter dem Blickwinkel von Corona steht: Suzuki wird die ambitionierten Vorhaben umsetzen …“ Astrid Pillinger, Pressesprecherin Suzuki Austria

Bäume ausreißen, im sprichwörtlichen Sinn, war im Vorjahr trotz zwischenzeitlicher Lockdown-Lockerungen wie bei allen Marken nicht (mehr) möglich. Die Neuzulassungsbilanz für das Geschäftsjahr 2020/21: 5.681 Autos und 1.030 Motorräder. Zweiteres lief dem Abwärtstrend insoferne entgegen, als der Zweiradmarkt 2020 in Österreich einen bemerkenswerten Aufschwung erlebte, und immerhin ist Suzuki der zweitgrößte japanische Exporteur motorisierter Bikes.

Doch Bäume aufstellen, im tatsächlichen Sinn, das war möglich. Fortgeführt wurden, im Bereich der Möglichkeiten, etablierte Aktivitäten und Aktionen. Darunter eine Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten. Im Rahmen der Aktion „Ein Auto = ein Baum“ wurden bisher 8.000 Bäume gepflanzt. Im Waldviertel. Mit dem Siegel der Naturfreundlichkeit versehen ist ebenso die 2017 gestartete Zusammenarbeit mit der österreichischen Uhrenmarke Jacques Lemans. Das Label kreiert unter anderem solarbetriebene Armbanduhren. Zwei Suzuki-Modelle – der face- und technikgeliftete Ignis sowie der Swift – werden bis 31. Juli in einer Jacques-Lemans-Edition offeriert, zu einem Ab-Preis von 13.990 bzw. 12.990 Euro. Einen Zeitmesser aus der Eco-Power- Apple-Kollektion mit veganem Apfelleder-Band gibt es als Draufgabe.

Der sorgsame Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen steht in der nahen und ferneren Zukunft – die Pfeiffenberger trotz des Wegfalls von Celerio und Baleno in optimistischem Licht sieht – weiterhin und in mehrfacher Hinsicht zeitgerecht im Suzuki-Focus. Diesel ist ohnehin schon out, und es kommt noch mehr Strom ins Spiel. Die Versionen von Ignis, Swift, Vitara und SX4 S-Cross sind bereits auf das 48-Volt-Mildhybridsystem umgestellt, die Toyota-Kooperationsmodelle Across und Swace bringen das Thema Vollhybrid ins Spiel.

Das zieht Suzuki im kommenden neuen Vitara (Jänner 2022) weiter, entwickelt zudem gerade ein eigenes, Stronghybrid genanntes Antriebssystem. Allrad bleibt dennoch weiterhin ein großes Thema. Auch für den zeitgleich angekündigten ebenfalls neuen SX4 S-Cross, vorerst als Mildhybrid zu erwarten. Für das Erste jedoch kehrt der Jimny als Klein-Lkw zurück (im Juli). Die Suzuki-Perspektiven reichen bereits weitere zwei Jahre voraus: 2023 werden die Swifts komplett erneuert und voll hybridisiert, dazu kommt der erste Vollstromer, ein SUV im A-Segment. 2024 bleibt es spannend: Wer jetzt keinen Jimny erwischt, kann sich dann einen neu gemachten (Vollhybrid) holen. Oder den zweiten Stromer, einen SUV im B-Segment.