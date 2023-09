Citroën e-C3: Nicht über 25.000 Euro

Die Weichen waren für die französischen Kernfabrikate (Peugeot, Citroën, DS Automobiles) längst gestellt. Schon vor der Gründung von Stellantis (seit 2021). Es geht in Richtung Vollelektrifizierung. Aufgetreten sind die Mitglieder der globalen Label-Familie bisher nur einzeln. Kürzlich hat die Österreich-Organisation, in Schladming, alle Marken versammelt, um die nahe und weitere Zukunft zu präsentieren.

Einer der Anlässe ist der derzeitige Gesamtmarktanteil in Österreich. Der steht bei etwa elf Prozent. Unter dem europäischen Durchschnitt von rund 24 Prozent. Der Status Quo soll sich schleunigst ändern. Ziel sind 15 Prozent für 2024, mittelfristig sollen es 20 Prozent sein. Vor dem Hintergrund der Neuformierung der Vertriebsmodalitäten. Anfang September wurde das neue Agentursystem installiert. Das soll nicht nur neue Verkaufswege erschließen, sondern auch etwas zu verkaufen haben. Das will der Multimarken-Konzern auch liefern, angekündigt ist eine Modelloffensive.

Die Automobilbranche ist im Umbruch, auch der Fahrzeugverkauf. Bei den Marken des Stellantis-Konzerns gilt ab September das Agentursystem. Das bringt Vorteile für die Kunden, beispielsweise einheitliche Preise für gleiche Fahrzeuge in ganz Österreich. Dies ist eine wichtige Evolution in der Branche. Christoph Stummvoll, Pressesprecher Stellantis Österreich

An deren Start steht zunächst der neue Peugeot 3008. Dessen Generationswechsel geht mit einer Premiere einher: Er ist der Erste, der auf einer der vier neuen modularen Plattformen basiert. Die werden STLA genannt, je nach Segment als Small, Medium, Large und Frame diversifiziert. Darauf sollen künftig alle 14 Marken (unter anderem Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot) im Stellantis-Konzern aufbauen.

Was die Vollelektrifizierung betrifft (bis 2030 hundertprozentig), so basieren die kommenden Modelle auf einer 400-Volt-Bordarchitektur, an Reichweiten werden gesamt zwischen 500 und 800 Kilometern avisiert.

Abgesehen vom neuen 3008 (STLA-Medium-Plattform, Strom- und Verbrennerantriebe) ist für heuer der elektrische 308 als Hatchback angekündigt, gefolgt 2024 von der Kombiversion. Ebenfalls nächstes Jahr kommt der Citroën e-C3. In den Vier-Meter-Zwerg werden wohl einige Details des Oli Concept einfließen. Er soll, mit rund 300 Kilometern Reichweite, die Preismarke von 25.000 Euro nicht überschreiten. Auf Elektrobetrieb umgestellt wird unter anderem auch der DS4. Bei Alfa Romeo ist eine Ergänzung des Modellportfolios in Aussicht gestellt. Fiat tritt neu mit dem 600e auf. Ein Kandidat in Tipo-Dimension soll folgen. Opel hat den elektrischen Astra (Hatchback und Kombi) im Aufgebot und gerade den Corsa aktualisiert. Aus der Jeep-Ecke, die mit dem Avenger ins Stromzeitalter gestartet ist, vermeldet Stellantis die Ankunft des Recon (zwischen Compass und Wrangler).