Der Rächer von Jeep

Avenger heißt auf Deutsch „Rächer“. Was Jeep rächen will, wissen wir zwar nicht, aber Fakt ist, dass der Avenger der erste batterieelektrische SUV der Marke Jeep ist! „Er ist eine Schlüsselkomponente in der globalen Elektrifizierungsstrategie, mit der sich Jeep auf dem Weg zum Weltmarktführer für lokal emissionsfreie SUVs befindet“, wird in einer Pressemitteilung betont. Und: Man wolle bis 2025 in Europa vier batterieelektrische Modelle einführen.

Die neue Elektrobasis für den 4,08 Meter kompakten Avenger setzt auf 400-Volt-Technik und gegenüber den bekannten elektrischen Konzernbrüdern aus diesem Segment sowohl auf neue Akkus als auch auf einen neuen Motor. Der hat 156 PS (260 Newtonmeter). Mit der 54-kWh-Batterie soll eine WLTP-Reichweite von 392 Kilometern möglich sein. Aufgeladen wird am Schnelllader (DC) mit bis zu 100 kW, die 0-auf-80-Prozent-Ladung soll in 34 Minuten möglich sein.