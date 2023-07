Das Parken im Ausland kann stressig sein

Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher fahren mit dem Auto in den Urlaub. Doch das Thema Parken im Ausland treibt vielen Schweißperlen auf die Stirn. Konkret geben 34 Prozent an, das Parken im Ausland stresse sie. Das ergibt eine aktuelle Studie unter über 1.000 österreichischen Führerscheinbesitzerinnen und Führerscheinbesitzer des europäischen Marktführers für Park-Apps EasyPark. Die Gründe dafür sind vielfältig – so spielt zum einen die empfundene Unwissenheit eine große Rolle: Fast die Hälfte (41 Prozent) weiß nicht, wie sie im Ausland für Parken bezahlen soll. Noch mehr, nämlich 53 Prozent der Befragten finden es im Ausland schwieriger, festzustellen, ob ein Parkplatz kostenpflichtig oder kostenlos ist.

Parkstrafe in Ungarn bis zu 315 Euro

Dazu kommt, dass vier von zehn Autoreisenden Angst um ihren fahrbaren Untersatz haben. Auch Falschparken verunsichert viele – konkret jede Zweite oder jeden Zweiten (52 Prozent), schließlich sind die Strafen teils empfindlich hoch. So schlägt sich ein Strafzettel beispielsweise im beliebten Urlaubsland Italien mit 45 Euro zu Buche, in Deutschland sind es je nach Parkdelikt bis zu 50 Euro. Am teuersten ist Falschparken mit Strafen ab 95 Euro in den Niederlanden und ab 80 Euro in Norwegen und Großbritannien. In Spanien zahlen Parksünderinnen und Parksünder bis zu 200 Euro und in Ungarn sogar bis zu 315 Euro (Quelle: ÖAMTC).

Fast die Hälfte aller befragten Österreicherinnen und Österreicher erkundigen sich deshalb bereits im Vorhinein über die Parkplatzsituation in der jeweiligen Destination.

Minutengenaue Abrechnung

Immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer erkennen die Vorteile von Park-Apps. Mit dieser können Parkgebühren vor Ort ganz einfach digital bezahlt werden. Außerdem kann die Parkzeit flexibel von überall gestartet, gestoppt und verlängert werden. Abgerechnet wird minutengenau – und nicht viertelstündlich.

„Wir erleben in der heurigen Sommersaison einen absoluten Rekord an grenzübergreifenden Parktransaktionen“, erzählt Markus Heingärtner, Country Director von EasyPark Österreich. „Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher benutzen für das Parken eine App. EasyPark ist in allen österreichischen Nachbarländern vertreten sowie beispielsweise auch in Schweden, Frankreich oder Spanien.“ Für einen stressfreien Start in den Urlaub kann man übrigens mit EasyPark auch den Parkplatz am Flughafen Wien-Schwechat reservieren und bezahlen.

EasyPark ist die Nummer-1-Park-App in Europa und in Österreich aktuell in rund 80 Städten vertreten.