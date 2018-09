Die zweite XV-Generation ist Anfang des Jahres gestartet – und zwar so sicher und so komfortabel wie nie (sagen die Ingenieure).

Aufgebaut hat man den „Kleinsten“ in der Subaru-Familie auf der neuen „Global Platform“, auf der künftig alle Fahrzeuge von Subaru aufbauen. Laut den Japanern konnte die Steifigkeit von Karosserie und Aufhängung um 70 bis 100 Prozent gesteigert werden, was hohe Laufruhe und Komfort garantiert. Und was die Outdoor-Tauglichkeit betrifft, ist der XV mit 220 Millimetern Bodenfreiheit auf (fast) jedem Terrain agil unterwegs.

Unter der Motorhaube werken zwei Boxer-Benziner – einmal 1,6 Liter mit 114 PS, einmal 2,0 Liter mit 156 PS (die Vierzylinder wurden umfangreich überarbeitet, rund 80 Prozent aller Teile sind neu). Der stärkere kommt auf 194 km/h Höchstgeschwindigkeit und ist in 10,4 Sekunden auf 100, beide brauchen nur 6,9 Liter auf 100 Kilometer.

Permanenter Allradantrieb, stufenloses Automatikgetriebe und das Fahrerassistenzsystem EyeSight sind immer serienmäßig an Bord.