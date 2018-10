Rund 650 Autos in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres österreichweit verkauft – Subaru ist bei uns (im Gegensatz zu Nordamerika) eine kleine Marke … Ein Nischenhersteller. Aber ein Nischenhersteller mit Charakter – serienmäßig mit Boxermotor, serienmäßig mit permanentem Allradantrieb. Wer einmal mit einem Subaru unterwegs war, der wird begeistert sein (das Gesamtpaket stimmt einfach – eine mehr als harmonische Sache) – und unsere Behauptung „Unter dem Wert geschlagen“ bestätigen. Aktuell sind fünf Modelle im Programm: Impreza, XV, Levorg, Forester und Outback. Der Impreza und der XV sind seit kurzem neu auf dem Markt. Beide Kompaktmodelle basieren auf der Subaru Global Platform, auf der übrigens künftig alle Fahrzeuge von Subaru aufbauen.

Hinterlässtoptisch einen äußerst positiven Eindruck – und ist innen top verarbei-tet: Impreza. | NOEN

Wir durften den Impreza am am trockenen und nassen Asphalt des Red-Bull-Rings (Spielberg) ausgiebig testen – und sind jetzt richtig driftsüchtig! Einfach herrlich! Spurstabilität, Einlenkpräzision, Fahrwerkskomfort sowie Geräuschdämmung sind auf hohem Niveau. 114 Benzin-PS schauen am Papier wenig aus, aber keine Angst, damit ist der Fünftürer ausreichend motorisiert.

Mit dem XV (die zwei Buchstaben stehen für Crossover Vehicle) ging es in die steirischen Wälder, ins gatschige Gelände. Mit 220 Millimeter Bodenfreiheit ist der Wagen perfekt für Ausflüge ins Gelände. Und mit dem Offroad-Assistenten X-Mode (hält das Tempo auf konstantem Kriechniveau) wird das Bergabfahren zum Kinderspiel – das traut man ihm am Anfang gar nicht zu.

Beim Impreza konnten wir auch EyeSight testen. Anders als die meisten Frontassistenzsysteme verwendet EyeSight ausschließlich Stereokameras zur Objekterkennung (das System erkennt auch aufleuchtende Bremsleuchten vorausfahrender Fahrzeuge). Das Notbremssystem (mit Kollisionswarner) funktionierte bei uns tadellos. Ein beruhigendes Gefühl.

Wobei: Man legt bei Subaru großen Wert darauf, dass die Verantwortlichkeit beim Fahrer liegt und dass man es sich weitgehend selbst aussuchen kann, ob und inwieweit man auf elek-tronische Unterstützung zugreift.

Last but not least: 2019 startet der neue Forester – ausschließlich mit CVT-Automatikgetriebe. Und der Diesel ist Geschichte.