Solterra: Elektrisch und erdverbunden

Gebrodelt hatte es in der Gerüchteküche, gemunkelt wurde, dass Subaru sich aus Europa zurückziehen würde. Dem ist nicht so! Die kleine japanische Marke bleibt (auch) in der Alten Welt und leistet ihren Beitrag zur akklamierten Transformation der Mobilität. Erstes vollelektrisches Beispiel ist der Solterra – eine Bezeichnung, in der Sonne (sol) und Erde (terra) stecken.

Fakt ist, dass der Stromer technisch ein enger Verwandter des Toyota bZ4x ist, und ebenso des Lexus RZ 450e. Resultat ist, bei aller Gleichheit oder auch Ähnlichkeit der Komponenten, eine eigenständige Crossover-Interpretation mit Batterieantrieb, basierend auf einer Elektroplattform und einem 71,4-kWh-Akku (Lithium- Ionen). Fakt ist auch: Der Su-baru ist in Fahrwerk und Lenkung knackiger abgestimmt als der Toyota. Auch offeriert er einen – sportlichen – Power-Fahrmodus.

„Der erste Elektro-Subaru kombiniert Stromantrieb mit be- währtem Allradsystem und hohem Sicherheitsniveau!“ Matthias Hinterreiter, Pressesprecher Subaru Austria

Signifikanter ist jedoch, dass im Solterra zweiachsiger Antrieb (also Allradantrieb) serienmäßig ist. Schließlich zeichnet das Label unter dem Sternzeichen der Plejaden für das 4x4-System verantwortlich. Das ist, traditionell, angelegt und inkludiert das weiter entwickelte Offroad-Assistenzsystem X-Mode mit zwei Fahrprogrammen plus Berganfahr- und Bergabfahrassistenz.

Je ein Elektroaggregat pro Achse ergibt eine Systemleistung von 218 PS. Was recht flotte Sprintwerte bewirkt. Dem Solterra werden 6,9 Sekunden für null auf 100 bescheinigt. Was er – bevorzugt auf trockenem Asphalt, Allradantrieb hin oder her – glaubhaft umsetzen kann. Die Erprobung, ob er tatsächlich bei 160 km/h abregelt, ist auf Österreichs Autobahnen weniger angesagt. Dafür stellte der Stromer im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Saalfelden unter Beweis, dass er mehr als glaubwürdig offroadtüchtig ist. Die Sandwertung hatte er bereits im Herbst 2022 absolviert. Jetzt ging es, nach einer winterlichen April-Nacht, ins Geröll und in den Schlamm. Auch bösartig glitschige Passagen schafft er im Schotter-/Schneeprogramm wacker, und wenn im Gatsch doch der Grip ausgeht, erweist sich der Schnee-/ Schlammmodus als überaus hilfreich. Ebenso wie die Bordkamera, die an unübersichtlichen Stellen die Orientierung erleichtert. Der Offroad-Parcours stellte an den Akku-Ladestand dank effizienter Rekuperation keine allzu energieintensiven Anforderungen, er kam mit unter 20 kWh aus (WLTP-Wert: 18,7 kWh). Nachladen geht AC mit bis zu elf, DC mit bis zu 150 kW. Reichweite bis zu 465 Kilometer.

Neu: Subaru Solterra

Ab sofort, ab 65.400 Euro. Zwei Versionen: E-xperience und E-xperience+. An Bord: Infotainmentsystem mit 12,3-Zoll-Touchscreen, Offroad-Assistent (X-Mode) mit zwei Fahrmodi und Traktionskontrolle, 360-Grad-Kamera, elektrische Heckklappe, Subaru- Safety-Sense.