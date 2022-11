Werbung

Jetzt hat auch Subaru den Grundstein für eine – aus heutiger Sicht – elektrische Antriebszukunft gelegt. Mit vielsagendem Namen: Solterra, Sonne und Erde in einem Atemzug. Zurückgegriffen hat die japanische Allradmarke auf die traditionelle Kooperation mit Toyota.

Resultat ist ein gemein- sam entwickelter Kompakt-SUV mit Stromantrieb. Von Toyota stammen Motor und Batterie, von Subaru kommt die Allradantriebsexpertise (X-Mode-System), und von beiden die Elektroplattform.

Wobei gleiche Technik nicht bedeutet, dass der Solterra und der (Toyota) bZ4X ein und dasselbe sind. In jedem steckt, nicht bloß in Bezug auf (Ex- und Interieur-)Designdetails, ein eigener und typischer Charakter.

Die Basiseckdaten: je ein Elektroaggregat pro Achse (der Solterra ist in Österreich ausschließlich als permanenter Allradler zu haben, den bZ4X gibt es mit Front- oder Allradantrieb), 218 PS Systemleistung, 71,4-kWh-Akku, 414 bis 465 Kilometer Reichweite.

Mit dem vollelektrischen Solterra zielt Subaru darauf ab, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen! MATTHIAS HINTERREITER, Pressesprecher Subaru Österreich

Was der 4,69 Meter lange Strom-Subaru damit kann, demonstrierte er auf einem Militär-Terrain in Madrid, auf einem durchaus anspruchsvollen Offroad-Parcours, ebenso auf einem Highspeed-Oval und einem gefinkelt angelegten Handlingkurs. Erstes Fazit: Die ausgeklügelte 4x4-Elektronik (neu ist Grip Control, eine Art automatischer Offroad-Tempomat) macht ihn fit für Geländepassagen, die weit über simple Schotterstraßen hinausgehen, selbst auf schmierig-schlammigem Untergrund fräst er sich spurstabil durch alle Abstufungen von Kurvenradien.

Dazu kommen eine Bodenfreiheit von 210 und eine Wattiefe von 500 Millimetern. Auf Asphalt benimmt er sich flink und überaus agil, knackig gefedert, fast zackig im Einlenkverhalten. Eine erste Kostprobe, wie sich das im Verein mit dem künftigen Drive-By-Wire-System samt Yoke-Lenkrad (One Motion Grip) anfühlen wird, war ein weiteres Highlight. Man gewöhnt sich blitzschnell an die ungewöhnlich erscheinende Volant-Konstruktion, die mittels variablem Lenkwinkel ein Übergreifen überflüssig macht. Allerdings: Das System ist noch im Entwicklungsstadium und wird nicht vor 2024 (als Extra) zu haben sein.

Bleibt noch der direkte Praxisvergleich zwischen Solterra und bZ4X, wobei sich die individuellen Technikinterpretationen manifestieren: Während der Toyota eher auf der komfortablen Seite angesiedelt ist, bespielt der Solterra, mit steiferer Chassis-Auslegung, die sportlich betonte Seite. Das geht nicht auf Kosten familiärer Verdaulichkeit.

Mit dem Subaru und dem Toyota ist die Elektro-Bruderschaft noch nicht vollzählig. Der Dritte im Bunde ist der Lexus RZ 450e, ebenfalls in eigenständiger, auf den Marken-Charakter zugeschnittener Interpretation.