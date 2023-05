Fetzig, flippig, fundiert: Cupra Tavascan

Wenn innerhalb der VW-Gruppe eine Marke die Kunst der zeitgemäßen Inszenierung kann (und auch zelebriert), dann ist es Cupra. Die Premiere des Tavascan hatten die Katalanen wie gewohnt als flippige Party inszeniert. Das zweite Elektromodell des Seat-Sublabels paradierte in Berlin, eingebettet in die Deutschland-Runde der Formel-E (auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof). Ein weit gesteckter Rahmen für den fetzig gestylten Vollstromer, der zweite E-Performer, der jedoch als Erster nicht auf einem Modell der Muttermarke basiert. Klar ist, dass im SUV-Coupé fundierte Technik aus dem VW-Konzernregal verbaut ist: Basis ist der MEB (Modularer E-Antriebsbaukasten). Doch die Verwandtschaft zu den elektrischen VW- und Škoda-Brüdern ID.5 und Enyaq iV Coupé ist so gut wie gar nicht sichtbar. Auf den ersten Blick weder am Exterieur noch im Interieur. Bei näherer Betrachtung des Cockpits erinnern aber die – ungeliebten – Slider (immerhin beleuchtet) daran und auch das minimalistische Kombiinstrument. Doch ist das Gesamtdesign von außen bis innen eigenständig. Das reicht bis zur Nasenspitze: Das Cupra-Logo an der Front ist beleuchtet. Das prägt sich im Wohnraum aus. Zwar hat auch er einen – dem Fahrer zugeneigten – 15-Zoll-Touchscreen mit personalisierbaren Widgets und beleuchteter Touchbar als Zentralorgan der Information und Bedienung, doch sitzt der auf einer eigenständig designten Mittelkonsolen-Armaturenbord-Konstruktion.

„Der Tavascan ist nicht nur ein Auto, er zeigt Cupras Haltung gegenüber der Zukunft!“ Hermann Prax, Porsche Holding, Leiter Unternehmens- und Markenkommunikation

Als Energiespeicher ist im Unterboden ein wassergekühlter 77-kWh-Akku (netto) postiert. Er versorgt entweder ein Elektroaggregat am Heck alleine, was 286 PS ergibt, oder er schickt Strom je nach Modus und Bedarf auch an einen Strommotor an der Front, was in 340 PS Gesamtleistung resultiert. Abgesehen von den Leistungsstufen meint es Cupra ernst mit sportlicher Performance. Dazu gehören unter anderem adaptive Dämpferregelung und eine Progressivlenkung. Die Räder sind ab 19 Zoll groß, es können auch 21-Zöller sein. Laden: AC mit bis zu elf kW, DC mit bis zu 135 kW. So flott er aussieht, so schnell kann er Strom nachfassen: In sieben Minuten kann man sich Saft für weitere 100 Kilometer holen. In 30 Minuten steigt der Ladestand von zehn auf 80 Prozent.

Neu: Cupra Tavascan

Vorbestellungen ab September. Verkaufsstart im November. Markteinführung im Juni 2024. Preise noch top secret. Zwei Versionen: Endurance (286 PS) und VZ (340 PS).