Jedes Jahr ein neues Modell – insgesamt sechs bis 2023, von 2018 an gerechnet. Das hat DS-Automobiles-CEO Yves Bonnefont, Chef der 2015 von Citroën abgenabelten Edelmarke, in Aussicht gestellt. Jetzt ist Nummer 2 an der Reihe: der DS3 Crossback.

Trendgemäß ist er ein SUV (und ersetzt den aktuellen, dreitürigen DS3 vorerst nicht). Er ist der kleine Bruder des im Vorjahr gestarteten DS7 Crossback. Aber er ist nicht bloß dessen Miniaturausgabe. Klar, Ex- und Interieur und Ausstattung folgen der mit dem großen Crossover initiierten Designrichtung: markant, französisch, modisch, detailverliebt – inklusive der charakteristischen Haiflosse bei gleichzeitig neuer Fünftürigkeit und der versenkbaren Türgriffe, die bei Annäherung automatisch ausfahren – und das eigenständig.

„Der DS3 Crossback weckt Emotionen. Design und Ausstattung stellen das Fahrvergnügen in den Vordergrund!“ Christoph Stummvoll, Pressesprecher DS Automobiles Österreich

Die Technik ist neu. Im Kanon der Kleinwagen des PSA-Konzerns ist der DS3 Crossback so etwas wie ein Startsignal. Mit elektrischen Impulsen. Er steht, als Erster, auf der neuen Multienergy-Plattform (das tut der neue, im Herbst auf den Markt kommende Peugeot 208 auch). Diese Baubasis ermöglicht das Implantieren von konventionellen und alternativen Antriebssträngen – gemäß der Konzernprämisse, die Benziner, Diesel (noch bis 2025), Elek-trifizierte und Batterieelektriker gleichrangig platziert.

Das Antriebsprogramm des 4,12 Meter langen (Radstand 2,5 Meter), mit 1,53 Metern moderat hoch angelegten Fronttrieblers umfasst demnach – zunächst – Ottos, Selbstzünder und Stromer. Benziner ist der bewährte 1,2-Liter-Dreizylinder, wahlweise mit 100, 130 und 155 PS (in dieser Leistungsabstufung ebenfalls eine Premiere). Beim Diesel handelt es sich um einen ebenso gut bekannten 1,5-Liter-Vierzylinder mit 100 PS. Kombiniert sind die niedrigsten Leistungsstufen mit manueller Sechs-Gang-Schaltung, alle anderen sind mit achtstufiger Wandlerautomatik zusammengespannt. Allradantrieb gibt es gemäß der DS-Automobiles-Philosophie nicht, das hauseigene fünfstufig justierbare Traktionsunterstützungssystem (Grip Control) ist eine Option. Die gilt nicht für den Batterieelektriker, der den Beinamen E-Tense trägt. Er holt 136 PS aus seinem Elektromotor. Im Verein mit dem 50-Kilowattstunden-Akku kann er (laut WLTP-Prüfzyklus) 300 Kilometer weit kommen und bis zu 150 km/h schnell sein.

Seinen öffentlichen Premieren-lauf absolvierte der DS3 Crossback vor illustrer Kulisse: Monaco. Aus dem Antriebsmenü wählten wir den 130-PS-Benziner, ein Antrieb, der bekannt drehfreudig und geräuschdezent ist. Die Bedienung gibt, wer den großen Bruder schon kennt, gar keine Rätsel auf, auch gibt es ja einige Parallelen zu den Cockpits der aktuellen Peugeots. In den schmalen Gassen brillierte der fesche Franzose mit Wendigkeit und Leichtfüßigkeit (Gewicht: ab 1.205 Kilogramm), Schlaglöcher ließen das Fahrwerk kalt, es rumpelte oder polterte nichts.

Auf dem Testprogramm stand auch eine erste Verkostung der E-Tense-Vorserienversion, auf hermetisch abgeriegeltem Militärgelände (top secret!). Hoch über Menton absolvierte der Stromer, der sich in der Anordnung der Bedienelemente in so gut wie nichts von den Verbrennern unterscheidet, ein kurviges Kurzprogramm. Erstes Fazit: Seine 300 Mehr-

Kilogramm (so viel wiegt der Akku) wirft er nicht übermäßig in die Waagschale, die penible Dämmung sperrt Reifenabroll- und Windgeräusche fast hermetisch aus. Handhabungsdetails wie die Rekuperationsmodi sind easy verständlich.